الأميرة كيت تكشف مفاجأة لأول مرة بشأن حياتها الملكية

كشفت أميرة ويلز كيت ميدلتون، زوجة الأمير البريطاني ويليام، مفاجأة بشأن حياتها الملكية، مؤكدة أنها لم تفكر يومًا في أن تصبح فردًا من أفراد العائلة المالكة البريطانية.

حديث الأميرة عن حياتها

وتحدثت أميرة ويلز، لأول مرة عن حياتها الشخصية أمام الجمهور البريطاني، عن أنها وجدت صعوبات من أجل تعلم أصول الحياة الملكية، وصرحت بأن التحدي الأول لها الآن يتمثل في تربية ثلاثة أطفال بشخصيات مختلفة. وجاءت تصريحات كيت، خلال لقاء لها بمجموعة من الشباب في زيارة لجمعية خيرية للشباب اليوم الثلاثاء، وفقًا لـ ديلي ميل.

وتحدثت كيت أيضًا إلى فتيات من مدرسة في بريستول حول نقاط ضعفها، وبعيدًا عن أعين الكاميرات، أجابت الأميرة، على أسئلة تلاميذ من مدرسة سانت كاثرين في بريستول حول حياتها الشخصية لأول مرة، وأخبرتهم أنها لم تفكر أبدًا في أن تصبح فردًا من العائلة المالكة حتى وقعت في حب الأمير ويليام، بحسب أحد الحاضرين.

تألق كيت

وتعيش الأميرة كيت حالة من التألق بعد ظهورها المميز في حفل التتويج الملكي للملك تشارلز الثالث، حيث أثنى العديد من المعلقين والمحللين الملكيين على إطلالتها بالحفل.

وشاركت كيت ميدلتون موهبتها الموسيقية في مسابقة الأغنية الأوروبية Eurovision لعام 2023، حيث ساهمت أميرة ويلز، 41 عامًا، بأداء قصير على البيانو في العرض الافتتاحي للمسابقة الأوروبية الشعبية الأحد الماضي.