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على حساب الترجي التونسي

الأهلي المصري إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا

السبت ٢٠ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٣٣ صباحاً
الأهلي المصري إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا
المواطن - فريق التحرير

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صعد الفريق الكروي الأول بـ الأهلي المصري إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا 2023، وذلك بعد الفوز على الترجي التونسي بنتيجة 4/ 0 في مجموع مباراتي دور نصف النهائي.

وبدأت مباراة الإياب مساء أمس بضغط هجومي من قبل المارد الأحمر، حيث نجح اللاعب المصري حسين الشحات في إحراز الهدف الوحيد في الدقيقة الـ22 بعد تمريرة متقنة من الجنوب إفريقي بيرسي تاو.

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وانتهى الشوط الأول من المباراة، بتفوق المارد الأحمر بهدف دون رد.

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الأهلي المصري يفوز بهدف

وفي الشوط الثاني من عمر المباراة، حافظ المارد الأحمر على تفوقه ليفوز بهدف دون رد، ويصعد لنهائي دوري الأبطال، في انتظار المتأهل من مباراة الوداد البيضاوي المغربي وماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي.

الأهلي المصري ضد الترجي - نهائي دوري أبطال إفريقيا

وكان الأهلي فاز على الترجي في تونس مساء الجمعة الماضية 12 مايو بثلاثية دون رد، سجل منها بيرسي تاو هدفين واللاعب محمود كهربا سجل هدفًا.

وتُقام مباراتي الذهاب والإياب في نهائي دوري أبطال إفريقيا يومي 4 يونيو و11 يونيو المقبلين.

الأهلي المصري ضد الترجي - نهائي دوري أبطال إفريقيا

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