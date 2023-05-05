الأهلي يصعد رسميًّا لـ دوري روشن بعد تعادل الفيصلي ضد نجران

صعد الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي رسميًّا إلى بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين، وذلك بعد تعادل الفيصلي مع نجران بهدفين لكل فريق في الجولة الـ27 والمؤجلة بين الفريقين في بطولة دوري يلو.

وكان اللاعب المالي الحسن ديارا أحرز الهدف الأول لنادي نجران في الدقيقة الأولى من عمر الشوط الأول، ثم تعادل اللاعب الأرجنتيني ماريانو فاكيز لـ العنابي في الدقيقة الـ40 من ضربة جزاء.

الفيصلي يتعادل

وفي الشوط الثاني، سجل نجران الهدف الثاني عبر الحسن ديارا ف الدقيقة الـ79، ثم تعادل عنابي سدير في الدقيقة الـ90 عبر اللاعب عبدالله القحطاني.

وبعد نهاية المباراة، أصبح رصيد الفيصلي 51 نقطة في المركز الخامس، بينما أصبح رصيد نجران 30 نقطة في المركز الـ16 في جدول ترتيب دوري يلو.

وبعد تعادل العنابي مع نجران، يتأكد صعود النادي الأهلي رسميًّا لدوري روشن للموسم المقبل 2023/ 2024.