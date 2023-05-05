الأهلي يصعد رسميًّا لـ دوري روشن بعد تعادل الفيصلي ضد نجران

10 وظائف شاغرة لدى شركة BAE SYSTEMS الأهلي يصعد رسميًّا لـ دوري روشن بعد تعادل الفيصلي ضد نجران مروج الشبو بالقصيم ومُهرب القات في جازان بقبضة الأمن كيفية احتساب أعمار المسجلين المستقلين بـ حساب المواطن 21 وظيفة شاغرة في وزارة البيئة والمياه والزراعة اصطفاف عشرات السودانيين في طوابير طويلة لشحن هواتفهم ترقب لـ موعد مباراة الهلال وأوراوا فيصل بن فرحان ونظيره الأمريكي يبحثان مستجدات استضافة طرفي الأزمة السودانية بجدة وظائف شاغرة لدى العليان القابضة لقطات لزوجين عراقيين يحاولان بيع طفليهما مقابل 150 ألف دولار
صعد الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي رسميًّا إلى بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين، وذلك بعد تعادل الفيصلي مع نجران بهدفين لكل فريق في الجولة الـ27 والمؤجلة بين الفريقين في بطولة دوري يلو.
⚽️ | عبدالله القحطاني يسجل الهدف الثاني #الفيصليقد يهمّك أيضاً
— النادي الفيصلي السعودي (@AlFaisaly) May 5, 2023
وكان اللاعب المالي الحسن ديارا أحرز الهدف الأول لنادي نجران في الدقيقة الأولى من عمر الشوط الأول، ثم تعادل اللاعب الأرجنتيني ماريانو فاكيز لـ العنابي في الدقيقة الـ40 من ضربة جزاء.
وفي الشوط الثاني، سجل نجران الهدف الثاني عبر الحسن ديارا ف الدقيقة الـ79، ثم تعادل عنابي سدير في الدقيقة الـ90 عبر اللاعب عبدالله القحطاني.
وبعد نهاية المباراة، أصبح رصيد الفيصلي 51 نقطة في المركز الخامس، بينما أصبح رصيد نجران 30 نقطة في المركز الـ16 في جدول ترتيب دوري يلو.
⚽️ هدف نجران الثاني سجله اللاعب الحسن ديارا#الفيصلي 1#نجران 2#الفيصلي_نجران | #دوري_يلو
#الرياضية_السعودية pic.twitter.com/BJnIUP1VJz
— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) May 5, 2023
وبعد تعادل العنابي مع نجران، يتأكد صعود النادي الأهلي رسميًّا لدوري روشن للموسم المقبل 2023/ 2024.
⚽️ هدف نجران الأول سجله اللاعب الحسن ديارا#الفيصلي 0#نجران 1#الفيصلي_نجران | #دوري_يلو
#الرياضية_السعودية pic.twitter.com/uoLz8cXNLF
— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) May 5, 2023
⚽️ هدف التعادل للفيصلي سجله اللاعب ماريانو#الفيصلي 1#نجران 1#الفيصلي_نجران | #دوري_يلو
#الرياضية_السعودية pic.twitter.com/wefO0Ro0Ez
— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) May 5, 2023