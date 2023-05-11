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مقارنةً بالشهر المماثل من العام السابق

الإحصاء: ارتفاع الرقم القياسي للإنتاج الصناعي بنسبة 4.1% في مارس

الخميس ١١ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١١:١٥ صباحاً
الإحصاء: ارتفاع الرقم القياسي للإنتاج الصناعي بنسبة 4.1% في مارس
المواطن - فريق التحرير

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كشفت الهيئة العامة للإحصاء عن ارتفاع الرقم القياسي للإنتاج الصناعي بنسبة4.1 % في شهر مارس لعام 2023م مقارنةً بالشهر المماثل من العام السابق، موضحةً أن ذلك جاء نتيجة لارتفاع الإنتاج في نشاط التعدين واستغلال المحاجر، ونشاط الصناعة التحويلية ونشاط إمدادات الكهرباء والغاز.

نشرة الإنتاج الصناعي

وأوضحت نتائج نشرة الإنتاج الصناعي على موقع الهيئة العامة للإحصاء بارتفاع مؤشر الرقم القياسي الفرعي لنشاط التعدين واستغلال المحاجر في شهر مارس من العام الحالي بنسبة 1.6 % مقارنةً بالشهر المماثل من العام السابق (مارس2022م).

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النشاط الصناعي

كما ارتفع الرقم القياسي الفرعي لنشاط الصناعة التحويلية بنسبة 10.5 % مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق (مارس 2022م)، كما حقق الرقم القياسي الفرعي لنشاط إمدادات الكهرباء والغاز ارتفاعاً بنسبة16.6 %. مقارنة بشهر (مارس2022م).

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يذكر أن الهيئة العامة للإحصاء تصدر عددًا من المنتجات الإحصائية المتعلقة بالصناعة ومنها مؤشر الرقم القياسي للإنتاج الصناعي، وهو مؤشر اقتصادي يعكس التغيرات النسبية والتطور في حجم كميات الإنتاج الصناعي اعتمادًا على بيانات مسح الإنتاج الصناعي، الذي يتم تنفيذه شهرياً ويستهدف المنشآت الصناعية التي تعمل في الأنشطة المستهدفة، والمتمثلة في نشاط التعدين واستغلال المحاجر، ونشاط الصناعة التحويلية، ونشاط إمدادات الكهرباء والغاز.

 

 

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