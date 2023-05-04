وظائف بـ المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي الإطاحة بـ 5 مقيمين لترويجهم الميثامفيتامين المخدر بجدة سرب من الطيور المهاجرة يغلق طريقاً عاماً في المملكة 660 مليون ريال أرباح سابك في الربع الأول الهجوم على كرملين روسيا حقيقي أم مزيف حساب المواطن يوضح تأثير التسجيل في التوطين على الدعم المملكة القابضة تستثمر 228.2 مليون ريال في أكبر شركة تأمين أوروبية وظائف شاغرة لدى الهيئة العامة للإحصاء هجوم جديد على روسيا بطائرة مسيرة توقعات بهطول أمطار وتساقط البرد على عدة مناطق
قبضت شرطة محافظة جدة على (5) مقيمين من الجنسية الباكستانية لترويجهم مادة الميثامفيتامين المخدر (الشبو)، جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى جهة الاختصاص.
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