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جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم

الإطاحة بـ 5 مقيمين لترويجهم الميثامفيتامين المخدر بجدة

الخميس ٤ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٤٤ صباحاً
الإطاحة بـ 5 مقيمين لترويجهم الميثامفيتامين المخدر بجدة
المواطن - فريق التحرير

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قبضت شرطة محافظة جدة على (5) مقيمين من الجنسية الباكستانية لترويجهم مادة الميثامفيتامين المخدر (الشبو)، جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى جهة الاختصاص.

الإبلاغ عن تهريب وترويج المخدرات

وللإبلاغ عن تهريب أو ترويج المخدرات، الاتصال بالأرقام (911) مكة المكرمة، والرياض، والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

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