الاتحاد الإنجليزي يعلن إيقاف كلوب

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أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، مساء اليوم الخميس، عن إيقاف المدير الفني لفريق ليفربول، الألماني يورجن كلوب، قبل جولتين عن نهاية الموسم.
ومن المقرر أن يغيب يورجن كلوب عن مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول ضد أستون فيلا، المقرر إقامتها، مساء يوم الأحد المقبل، على ملعب أنفيلد، ضمن الجولة الـ37 من الدوري الإنجليزي الممتاز.
وجاءت معاقبة المدرب الألماني بعد التعليقات التي أدلى بها لوسائل الإعلام بشأن الحكم بول تيرني، عقب الانتصار القاتل للفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول على حساب توتنهام بنتيجة 4\3، يوم 30 أبريل الماضي.
وتأتي تلك العقوبة في وقت حاسم لفريق ليفربول في الموسم، حيث يحتل المركز الخامس برصيد 65 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن نيوكاسل ومانشستر يونايتد الثالث والرابع على الترتيب، مع خوضه مباراة أكثر.
ويحتاج الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول للفوز بآخر مباراتين في الموسم، وانتظار تعثر أي من نيوكاسل أو مانشستر يونايتد، أملًا في إنهاء الموسم في المراكز الأربعة الأولى المؤهلة إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.
وكانت عقوبة كلوب الإيقاف عن مباراتين مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول، ولكن تم تعليق الإيقاف الخاص بالمباراة الثانية حتى نهاية الموسم المقبل، وذلك في حال لم يرتكب أي انتهاكات أخرى في تلك الفترة.