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الاتحاد السعودي يجدد الشراكة مع بدجت حتى 2027

الإثنين ٢٢ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٥٢ مساءً
الاتحاد السعودي يجدد الشراكة مع بدجت حتى 2027
المواطن - فريق التحرير

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أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، مساء الاثنين، عن تجديد عقد الشراكة مع الشركة المتحدة الدولية للمواصلات “بدجت السعودية”.

الاتحاد السعودي يعلن تجديد الشراكة

ووقّع الأمين العام للاتحاد السعودي لكرة القدم إبراهيم القاسم، مع رئيس المجموعة التنفيذي للشركة المتحدة الدولية للمواصلات “بدجت السعودية” فواز دانش، تجديد عقد الشراكة بين الجانبين حتى عام 2027، وذلك بمقر الاتحاد في الرياض.

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وبناءً على الشراكة الناجحة من الاتحاد السعودي و”بدجت” في العقد الأول والذي امتد لـ4 أعوام، اتفق الطرفان على توسيع الرعاية لتضم كافة المنتخبات الوطنية والمسابقات السعودية وبرامج الاتحاد ليكون بموجبه شريكًا رسميًا للاتحاد.

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لجنة الاستئناف - اتحاد القدم - الاتحاد السعودي لكرة القدم - اتحاد القدم - اتحاد الكرة
شعار اتحاد الكرة – المصدر @saudiFF

تعليق إبراهيم القاسم

وأكد الأمين العام للاتحاد السعودي أن تجديد الشراكة مع “بدجت السعودية” يأتي ضمن استراتيجية الاتحاد السعودي نحو زيادة الاستثمار في المجال الرياضي وتنويع مصادر دخل الاتحاد بما يساهم في النهوض بكرة القدم السعودية.

وأضاف القاسم أن تجديد عقد الشراكة يعزز من فرص الشراكة بين القطاع الخاص والمؤسسات الوطنية، مشيدًا بالنجاحات التي تحققت في العقد الأول، الأمر الذي ساهم في وجود الرغبة المشتركة للتجديد.

إبراهيم القاسم
القاسم – المصدر saff

دانش سعيد بتجديد الشراكة

ومن جانبه، أعرب رئيس المجموعة التنفيذي لـ “بدجت السعودية” فواز دانش عن سعادته بتجديد عقد الشراكة مع اتحاد الكرة الذي يمتلك كوادر احترافية تقدر الدور البارز للاستثمار في النهوض بالقطاع الرياضي.

وتابع: “نسعد أن نكون في بدجت ساهمنا في نجاحات الكرة السعودية خلال الفترة الماضية، ونطمح بالتعاون مع الاتحاد السعودي لمواصلة النجاحات وتحقيق الريادة الآسيوية والإقليمية في كرة القدم”.

الاتحاد السعودي وبدجت
جانب من توقيع عقد الشراكة – المصدر @saudiFF

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