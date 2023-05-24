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تنطلق في الأول من يوليو

الاتحاد السعودي يُحدد فترات التسجيل للموسم الجديد

الأربعاء ٢٤ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٢:٤٤ مساءً
الاتحاد السعودي يُحدد فترات التسجيل للموسم الجديد
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين في الاتحاد السعودي لكرة القدم، عن مواعيد فترات تسجيل اللاعبين لمنافسات الموسم الجديد 2023\ 2024.

الاتحاد السعودي يكشف المواعيد

وكشف حساب الاتحاد السعودي لكرة القدم على “تويتر”، عن مواعيد التسجيل، حيث ستكون فترة التسجيل الصيفية بدوري يلو لأندية الدرجة الأولى من 1 يوليو وحتى 12 سبتمبر، وسيبدأ الميركاتو الشتوي 1 يناير وينتهي 30 من الشهر ذاته.

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ويبدأ الميركاتو الصيفي في دوري الدرجة الثانية يوم 1 يوليو وينتهي 20 سبتمبر، فيما ستكون فترة الانتقالات الشتوية من 1 يناير وحتى 30 من الشهر ذاته، وتنطلق فترة الصيفية بدوري الدرجة الثالثة 1 يوليو وحتى 26 أكتوبر، وستكون الفترة الشتوية من أول يناير وحتى 5 فبراير.

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وتنطلق فترة الصيفية لدوري الدرجة الرابعة 1 يوليو وتستمر حتى 26 أكتوبر، فيما ستكون الفترة الشتوية من 1 يناير وحتى 5 فبراير، وتبدأ فترة الانتقالات الصيفية للفئات السنية 1 يوليو وتستمر حتى 30 نوفمبر، وسيكون الميركاتو الشتوي من 1 يناير وينتهي 10 مارس.

الاتحاد السعودي
الاتحاد السعودي يوضح المواعيد – المصدر @saudiFF

منافسات السيدات

على الجانب الآخر، أوضح الاتحاد السعودي لكرة القدم، أن فترة الانتقالات الصيفية لمنافسات الدوري الممتاز للسيدات ستبدأ في السابع من شهر سبتمبر وتستمر حتى 7 أكتوبر، فيما ستكون الفترة الشتوية من 1 يناير وحتى يوم 30.

ومن المقرر أن تنطلق فترة التسجيل الصيفية لمنافسات دوري الدرجة الأولى للسيدات في الخامس من شهر أكتوبر، وتنتهي في الثاني من نوفمبر، فيما يبدأ الميركاتو الشتوي في الأول من يناير وينتهي يوم 31.

سيدات النصر أبطال الدوري 1
جانب من تتويج فريق النصر بدوري السيدات – المصدر @Alnassr_SG

مواعيد دوري روشن

وتبدأ فترة الانتقالات الصيفية في الموسم الجديد من دوري روشن السعودي، في الأول من يوليو المقبل وحتى يوم 7 سبتمبر، فيما يبدأ الميركاتو الشتوي، يوم 1 يناير ويستمر حتى يوم 30 من الشهر ذاته.

الاتحاد والشباب بدوري روشن السعودي
مباراة الاتحاد والشباب – المصدر spl

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