الاتحاد السعودي يُحدد فترات التسجيل للموسم الجديد

أعلنت لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين في الاتحاد السعودي لكرة القدم، عن مواعيد فترات تسجيل اللاعبين لمنافسات الموسم الجديد 2023\ 2024.

الاتحاد السعودي يكشف المواعيد

وكشف حساب الاتحاد السعودي لكرة القدم على “تويتر”، عن مواعيد التسجيل، حيث ستكون فترة التسجيل الصيفية بدوري يلو لأندية الدرجة الأولى من 1 يوليو وحتى 12 سبتمبر، وسيبدأ الميركاتو الشتوي 1 يناير وينتهي 30 من الشهر ذاته.

ويبدأ الميركاتو الصيفي في دوري الدرجة الثانية يوم 1 يوليو وينتهي 20 سبتمبر، فيما ستكون فترة الانتقالات الشتوية من 1 يناير وحتى 30 من الشهر ذاته، وتنطلق فترة الصيفية بدوري الدرجة الثالثة 1 يوليو وحتى 26 أكتوبر، وستكون الفترة الشتوية من أول يناير وحتى 5 فبراير.

وتنطلق فترة الصيفية لدوري الدرجة الرابعة 1 يوليو وتستمر حتى 26 أكتوبر، فيما ستكون الفترة الشتوية من 1 يناير وحتى 5 فبراير، وتبدأ فترة الانتقالات الصيفية للفئات السنية 1 يوليو وتستمر حتى 30 نوفمبر، وسيكون الميركاتو الشتوي من 1 يناير وينتهي 10 مارس.

منافسات السيدات

على الجانب الآخر، أوضح الاتحاد السعودي لكرة القدم، أن فترة الانتقالات الصيفية لمنافسات الدوري الممتاز للسيدات ستبدأ في السابع من شهر سبتمبر وتستمر حتى 7 أكتوبر، فيما ستكون الفترة الشتوية من 1 يناير وحتى يوم 30.

ومن المقرر أن تنطلق فترة التسجيل الصيفية لمنافسات دوري الدرجة الأولى للسيدات في الخامس من شهر أكتوبر، وتنتهي في الثاني من نوفمبر، فيما يبدأ الميركاتو الشتوي في الأول من يناير وينتهي يوم 31.

مواعيد دوري روشن

وتبدأ فترة الانتقالات الصيفية في الموسم الجديد من دوري روشن السعودي، في الأول من يوليو المقبل وحتى يوم 7 سبتمبر، فيما يبدأ الميركاتو الشتوي، يوم 1 يناير ويستمر حتى يوم 30 من الشهر ذاته.