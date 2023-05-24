الاتحاد السعودي يُحدد فترات التسجيل للموسم الجديد ميتا تتكبد خسائر ضخمة بسبب بريطانيا ديوان المظالم: 144 ألف طلب قضائي مقدم عبر منصة معين صندوق النقد: واثقون من قدرة أمريكا على سداد ديونها التشكيل المثالي للجولة الـ28 بدوري روشن ضبط مواطنَين لترويج وتهريب المخدرات بالقصيم وجازان برنامج حفل زفاف ولي العهد الأردني ورجوة جولة وكيل وزارة التعليم بمدارس عسير لبحث مستهدفات الرؤية زعيم كوريا الشمالية ينحني لرجل في واقعة غير مسبوقة القبض على مقيمين لمخالفتهما نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية
أعلنت لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين في الاتحاد السعودي لكرة القدم، عن مواعيد فترات تسجيل اللاعبين لمنافسات الموسم الجديد 2023\ 2024.
وكشف حساب الاتحاد السعودي لكرة القدم على “تويتر”، عن مواعيد التسجيل، حيث ستكون فترة التسجيل الصيفية بدوري يلو لأندية الدرجة الأولى من 1 يوليو وحتى 12 سبتمبر، وسيبدأ الميركاتو الشتوي 1 يناير وينتهي 30 من الشهر ذاته.
ويبدأ الميركاتو الصيفي في دوري الدرجة الثانية يوم 1 يوليو وينتهي 20 سبتمبر، فيما ستكون فترة الانتقالات الشتوية من 1 يناير وحتى 30 من الشهر ذاته، وتنطلق فترة الصيفية بدوري الدرجة الثالثة 1 يوليو وحتى 26 أكتوبر، وستكون الفترة الشتوية من أول يناير وحتى 5 فبراير.
وتنطلق فترة الصيفية لدوري الدرجة الرابعة 1 يوليو وتستمر حتى 26 أكتوبر، فيما ستكون الفترة الشتوية من 1 يناير وحتى 5 فبراير، وتبدأ فترة الانتقالات الصيفية للفئات السنية 1 يوليو وتستمر حتى 30 نوفمبر، وسيكون الميركاتو الشتوي من 1 يناير وينتهي 10 مارس.
على الجانب الآخر، أوضح الاتحاد السعودي لكرة القدم، أن فترة الانتقالات الصيفية لمنافسات الدوري الممتاز للسيدات ستبدأ في السابع من شهر سبتمبر وتستمر حتى 7 أكتوبر، فيما ستكون الفترة الشتوية من 1 يناير وحتى يوم 30.
ومن المقرر أن تنطلق فترة التسجيل الصيفية لمنافسات دوري الدرجة الأولى للسيدات في الخامس من شهر أكتوبر، وتنتهي في الثاني من نوفمبر، فيما يبدأ الميركاتو الشتوي في الأول من يناير وينتهي يوم 31.
وتبدأ فترة الانتقالات الصيفية في الموسم الجديد من دوري روشن السعودي، في الأول من يوليو المقبل وحتى يوم 7 سبتمبر، فيما يبدأ الميركاتو الشتوي، يوم 1 يناير ويستمر حتى يوم 30 من الشهر ذاته.