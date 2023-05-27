الاتحاد إلى كأس العالم للأندية

القهوة السعودية والتمر الصقعي في محطة الفضاء الدولية رباعي الاتحاد يقودون التشكيل المثالي للجولة الـ29 عبدالرحمن غريب أكثر اللاعبين السعوديين صناعة للأهداف بايدن: اتفاق سقف الدين سيمنع تخلفًا كارثيًا عن السداد حرس الحدود يعلن عن وظائف شاغرة القبض على 4 إثيوبيين لتهريبهم القات في جازان تحذير لأهالي عسير: عواصف وأمطار للمساء نادي الاتحاد يُكرر إنجاز النصر استقبال جماهيري حافل لـ الاتحاد في جدة إنفاق 900 مليون دولار على مشروع نيوم للهيدروجين الأخضر حتى الآن
صعد نادي الاتحاد للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية نسخة 2023 التي تقام في السعودية في ديسمبر المقبل وذلك بعد تتويجه مساء السبت بلقب دوري روشن السعودي للمحترفين.
وسيشارك في مونديال الأندية في السعودية، بطل دوري روشن، ليضمن العميد المشاركة بعد تتويجه باللقب عقب فوزه على الفيحاء بثلاثية دون رد.
وسيتواجد العميد في مونديال الأندية مع ناديي أوكلاند سيتي النيوزيلاندي ممثل قارة الأوقيانوس وفريق أوراوا الياباني ممثل قارة آسيا في البطولة.
ونجح الاتحاد في التتويج بلقب دوري روشن ليصل رصيده إلى 69 نقطة ومحققًا اللقب بعد غياب دام 14 عامًا.