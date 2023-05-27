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بعد تتويجه بـ دوري روشن

الاتحاد إلى كأس العالم للأندية

السبت ٢٧ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١١:٥٨ مساءً
الاتحاد إلى كأس العالم للأندية
المواطن - فريق التحرير

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صعد نادي الاتحاد للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية نسخة 2023 التي تقام في السعودية في ديسمبر المقبل وذلك بعد تتويجه مساء السبت بلقب دوري روشن السعودي للمحترفين.

العميد في المونديال

وسيشارك في مونديال الأندية في السعودية، بطل دوري روشن، ليضمن العميد المشاركة بعد تتويجه باللقب عقب فوزه على الفيحاء بثلاثية دون رد.

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وسيتواجد العميد في مونديال الأندية مع ناديي أوكلاند سيتي النيوزيلاندي ممثل قارة الأوقيانوس وفريق أوراوا الياباني ممثل قارة آسيا في البطولة.

ونجح الاتحاد في التتويج بلقب دوري روشن ليصل رصيده إلى 69 نقطة ومحققًا اللقب بعد غياب دام 14 عامًا.

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