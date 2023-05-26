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خلال مباراة الفيحاء المقبلة

الاتحاد يستهدف فوزًا غائبًا منذ 2017

الجمعة ٢٦ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٤:٠٨ مساءً
الاتحاد يستهدف فوزًا غائبًا منذ 2017
المواطن - فريق التحرير

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يسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، لموصلة تألقه في دوري روشن السعودي هذا الموسم، وتحقيق الفوز أمام الفيحاء.

الفيحاء يستضيف العميد

ومن المقرر أن يلعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء ضد الاتحاد على ملعب مدينة المجمعة الرياضية، مساء يوم غد السبت، ضمن منافسات الجولة الـ29 من دوري روشن السعودي.

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وقبل مباراة الغد، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء المركز الـ12 في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 30 نقطة، فيما ينفرد العميد بصدارة الترتيب بـ66 نقطة، وبفارق 3 نقاط عن النصر الوصيف.

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الاتحاد
لاعبو العميد – المصدر spl

الاتحاد يسعى للفوز

ويدخل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد مباراة الغد، بحثًا عن تحقيق الثلاث نقاط، والتتويج بلقب دوري روشن السعودي، خاصة أنه سيدخل في حسابات أخرى في حالة التعادل أو الخسارة، في ظل ملاحقة النصر.

ويملك العميد سجلًا سلبيًا في المباريات الأخيرة ضد الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء على ملعب مدينة المجمعة الرياضية، حيث إنه فشل في تحقيق الفوز هناك منذ أغسطس 2017، وخسر بعد ذلك 4 مرات.

الفيحاء والاتحاد
جانب من مباراة سابقة بين الفريقين – المصدر spl

الفيحاء يأمل ضمان البقاء

على الجانب الآخر، يسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء لاستغلال عاملي الأرض والجمهور، وتحقيق الفوز أو التعادل ضد الاتحاد، من أجل ضمان البقاء رسميًا في دوري روشن السعودي الموسم المقبل.

الفيحاء
لاعبو الفيحاء – المصدر @Alfaihaclub

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