الاتحاد يستهدف فوزًا غائبًا منذ 2017

يسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، لموصلة تألقه في دوري روشن السعودي هذا الموسم، وتحقيق الفوز أمام الفيحاء.

الفيحاء يستضيف العميد

ومن المقرر أن يلعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء ضد الاتحاد على ملعب مدينة المجمعة الرياضية، مساء يوم غد السبت، ضمن منافسات الجولة الـ29 من دوري روشن السعودي.

وقبل مباراة الغد، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء المركز الـ12 في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 30 نقطة، فيما ينفرد العميد بصدارة الترتيب بـ66 نقطة، وبفارق 3 نقاط عن النصر الوصيف.

الاتحاد يسعى للفوز

ويدخل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد مباراة الغد، بحثًا عن تحقيق الثلاث نقاط، والتتويج بلقب دوري روشن السعودي، خاصة أنه سيدخل في حسابات أخرى في حالة التعادل أو الخسارة، في ظل ملاحقة النصر.

ويملك العميد سجلًا سلبيًا في المباريات الأخيرة ضد الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء على ملعب مدينة المجمعة الرياضية، حيث إنه فشل في تحقيق الفوز هناك منذ أغسطس 2017، وخسر بعد ذلك 4 مرات.

الفيحاء يأمل ضمان البقاء

على الجانب الآخر، يسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء لاستغلال عاملي الأرض والجمهور، وتحقيق الفوز أو التعادل ضد الاتحاد، من أجل ضمان البقاء رسميًا في دوري روشن السعودي الموسم المقبل.