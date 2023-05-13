الاتحاد يواصل استعداده لمواجهة الهلال

واصل الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد تحضيراته استعدادًا لمواجهة الهلال مساء الثلاثاء المقبل في الجولة الـ27 من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.

وسيواجه العميد، فريق الهلال في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت المملكة على ملعب الأمير فيصل بن فهد ” الملز” في الرياض.

وقبل المباراة، كانت لجنة المسابقات في رابطة الدوري السعودي للمحترفين أعلنت أول أمس الخميس عن تغيير ملعب مباراة الهلال والاتحاد المرتقبة ضمن منافسات دوري روشن السعودي.

ملعب مباراة الهلال والاتحاد

وأشارت لجنة المسابقات في بيانها، إلى أنها قررت تعديل مكان إقامة مباراة الهلال والاتحاد في دوري روشن السعودي، لتُقام على استاد الأمير فيصل بن فهد بدلًا من استاد الملك فهد الدولي في الرياض.

وتُعد المباراة المقبلة هامة وحاسمة للفريقين، حيث يطمح الهلال لمصالحة جماهير الغاضبة من تراجع النتائج، والفوز بالكلاسيكو والتقدم في الترتيب، فيما يسعى العميد لحصد الثلاث نقاط والاقتراب من حصد اللقب.

وقبل الكلاسيكو المرتقب، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال المركز الرابع في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 49 نقطة من 25 مباراة، فيما يتصدر الاتحاد الترتيب برصيد 62 نقطة من 26 مواجهة.

الهلال بطل كأس الملك

يذكر أن الهلال كان فاز أمس الجمعة بلقب كأس الملك للمرة العاشرة في تاريخه، وذلك بعد الفوز على نادي الوحدة بركلات الجزاء الترجيحية، في مباراة أُقيمت على ملعب الجوهرة المشعة في جدة.