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بعد حسم اللقب أمام الفيحاء

الاتحاد يُنهي ثاني أطول فترة غياب عن التتويج بالدوري

الأحد ٢٨ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٦:٣١ مساءً
الاتحاد يُنهي ثاني أطول فترة غياب عن التتويج بالدوري
المواطن - فريق التحرير

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أنهى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، ثاني أطول فترة غيابه له عن الفوز بلقب الدوري السعودي بكافة مسمياته، بعدما حسم اللقب أمام الفيحاء.

الاتحاد ينهي فترة سلبية

ونجح الاتحاد في الفوز على الفيحاء بالأمس بثلاثة أهداف نظيفة، ضمن منافسات الجولة الـ29 من دوري روشن السعودي، ليتوج باللقب رسميًا، بعدما رفع رصيده إلى 69 نقطة، وبفارق 5 نقاط عن النصر الوصيف.

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نادي الاتحاد
لاعبو العميد – المصدر @SPL

وحقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد بقيادة مدربه البرتغالي نونو سانتو، لقب الدوري بعد غياب دام لمدة 14 عامًا، منذ فوزه بالنسخة الأولى في عهد دوري المحترفين موسم 2008\ 2009.

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وكانت فترة الغياب الأطول لفريق الاتحاد قد امتدت لـ15 عامًا، حيث توج بأول بطولة دوري في تاريخه عام 1982 “الدوري المشترك”، قبل أن يغيب عن منصات التتويج، قبل أن يعود في عام 1997، عندما فاز باللقب بنظام المربع الذهبي.

الاتحاد في دوري روشن
لاعبو العميد – المصدر @ittihad

أطول فترات الغياب

ويُعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي صاحب أطول فترة غياب عن التتويج، عندما حصد اللقب في عام 2016، بعد غياب دام 32 عامًا، فيما يحتل النصر المركز الثاني، بعدما فاز بالبطولة في 2014 بعد فترة غياب وصلت لـ19 عامًا.

على الجانب الآخر، يُعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال الأقل ابتعادًا عن منصات الفوز بالدوري، وكانت أطول فترة 6 سنوات، حيث تكرر الأمر ذاته في 3 مناسبات خلال الفترة من 1979 و1985، 1990 و1996، و2011 و2017.

نادي الهلال
لاعبو الهلال – المصدر @Alhilal_FC

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