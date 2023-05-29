الادخار في السعودية منخفض مقارنة بالعالم

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كشف المستشار المالي عاصم الرحيلي، اليوم الاثنين، أن مستويات الادخار في المملكة منخفضة بالنسبة إلى العالم.
وأردف عاصم الرحيلي، في تصريحات تلفزيونية لبرنامج الراصد المذاع عبر قناة الإخبارية، أن من ضمن أسباب ذلك أن نظام التقاعد السعودي كريم جدًّا مع المستفيدين مقارنة بالكثير من الدول، ما يخفف حمل ضرورة الادخار لما بعد التقاعد.
فيديو | المستشار المالي عاصم الرحيلي: نظام التقاعد السعودي كريم جدا مع المستفيدين مقارنة بالكثير من الدول.. ومستويات الادخار في المملكة منخفضة بالنسبة للعالم#الراصد pic.twitter.com/YeaX1GNKL6
— الراصد (@alraasd) May 29, 2023
واسترسل المستشار المالي، أن الأغلبية يستطيعون أن يكونوا موظفين ناجحين برواتب عالية وقلة يستطيعون أن يصبحوا تجارًا، مشيرًا إلى أن: وصف الوظيفة بالعبودية وأن تكون مدير نفسك وغيره من الدعوات غير صحيحة تمامًا.
فيديو | المستشار المالي عاصم الرحيلي: وصف الوظيفة بالعبودية و "كن مدير نفسك" دعوات غير صحيحة بتاتا.. والحقيقة أن الأغلبية يستطيعون أن يكونوا موظفين ناجحين برواتب عالية وقلة يستطيعون أن يصبحوا تجارا#الراصد pic.twitter.com/txhnTZiDyW
— الراصد (@alraasd) May 29, 2023