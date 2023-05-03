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ثاني حادث من نوعه في أسبوع

البحرية الأمريكية: إيران تحتجز ناقلة نفط في مضيق هرمز

الأربعاء ٣ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٣٧ مساءً
البحرية الأمريكية: إيران تحتجز ناقلة نفط في مضيق هرمز
المواطن - فريق التحرير

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احتجزت إيران ناقلة نفط ترفع علم بنما في مضيق هرمز، اليوم الأربعاء، في ثاني حادث من نوعه تقوم به طهران في الأيام الأخيرة، بحسب وكالة أسوشيتد برس.

البحرية الأمريكية تحدد السفينة

وقالت البحرية الأمريكية إن الأسطول الخامس التابع للبحرية ومقره في الشرق الأوسط، حدد السفينة باسم نيوفي، مضيفة أن الحرس الثوري الإيراني استولى على السفينة.

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وقد نشرت البحرية صورًا لسفن حراسة صغيرة تحيط بالناقلة.

البحرية الأمريكية إيران تحتجز ناقلة نفط في مضيق هرمز

صمت إيراني

ولم تعترف إيران على الفور بالمصادرة، لكن في الأسبوع الماضي، احتجزت طهران ناقلة نفط لشركة شيفرون وسط توترات أوسع بين طهران والولايات المتحدة بشأن برنامجها النووي.

البحرية الأمريكية إيران تحتجز ناقلة نفط في مضيق هرمز

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