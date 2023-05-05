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أكد ضرورة إنجازها وفق الجداول الزمنية المحددة

البدير يتفقد المشاريع السكنية في تبوك: جودة وسعر مناسب

الجمعة ٥ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٩:٤٥ مساءً
البدير يتفقد المشاريع السكنية في تبوك: جودة وسعر مناسب
المواطن - فريق التحرير

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تفقّد نائب وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، المهندس عبدالله بن محمد البدير، اليوم، عددًا من المشاريع السكنية المخصصة لمستفيدي برنامج سكني بالشراكة مع القطاع الخاص في منطقة تبوك، والتي توفر خيارات متنوعة، ما بين فلل وتاون هاوس وشقق وأراضي سكنية، إضافة إلى عدد من مشاريع الإسكان التنموي في المنطقة، حيث وقف على سير العمل ومستوى الإنجاز.

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الدعم المستمر للإسكان

وأكد خلال زيارته على الدعم المستمر الذي يحظى به قطاع الإسكان من خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، وذلك لتسهيل تملك الأسر السعودية من مستفيدي برنامج سكني والإسكان التنموي، من خلال توفير الخيارات والحلول السكنية المتنوعة للأسر المستفيدة ضمن إجراءات سهلة وميسّرة، بهدف الإسهام في رفع نسبة التملّك السكني للأسر السعودية إلى 70% بحلول العام 2030 تماشيًا مع أهداف برنامج الإسكان- أحد برامج رؤية المملكة 2030.

معايير الجودة

وشدد البدير على أن المشاريع التي يجري تنفيذها بالشراكة مع القطاع الخاص تهتم بمعايير الجودة والسعر المناسب، وذلك لإيجاد أسلوب حياة متكامل يراعي توفر الخدمات والاحتياجات اللازمة من مرافق تعليمية وصحية وأمنية وترفيهية، مؤكدًا على ضرورة إنجازها وفق الجداول الزمنية المحددة تمهيدًا لتسليمها للمستفيدين.

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