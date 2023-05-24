تأجيل إطلاق القمر الصناعي بدر 8 لسوء الأحوال الجوية البرق يضيء سماء محايل عسير فجر اليوم طرح لوحات إلكترونية مميزة اليوم عبر أبشر ارتفاع أسعار النفط بعد تصريحات وزير الطاقة فشل جولة محادثات سقف الدين الأمريكي حاملة صواريخ روسية تتجه للمحيط الهادئ ترامب: أحب السعودية شعبًا وقيادة صندوق التنمية الوطني محور تمكين رؤية 2030 لمستقبل أخضر أمطار متفاوتة وبرد بعدة مناطق أبرزها الرياض محاكمة ترامب تبدأ في 2024 بالتزامن مع انتخابات الرئاسة
وثقت قناة “العربية”، فجر اليوم الأربعاء، لقطات من إضاءة البرق لسماء محايل عسير ، حيث تم توثيقه في مركز قنا التابع لمحافظة محايل عسير جنوب المملكة.
من جهته، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة.
كما يستمر التوقع بهطول أمطار رعدية مسبوقة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف، تبوك، المدينة المنورة كذلك على أجزاء من مناطق حائل، القصيم، الرياض والشرقية.
مشاهد للبرق يضيء السماء مع بزوغ فجر اليوم في مركز #قنا التابع لمحافظة #محايل_عسير جنوب #السعودية@khaled_aasere pic.twitter.com/iRGQrEjsPG
— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) May 24, 2023