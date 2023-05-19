التشكيلة المثالية للجولة الـ27 بـ الدوري السعودي

كشف الحساب الرسمي لـ رابطة الدوري السعودي للمحترفين عن التشكيلة المثالية، بعد ختام منافسات الجولة الـ27 من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.

وجاءت التشكيلة المثالية مكونة من: “منير المحمدي حارس الوحدة، عون السلولي لاعب التعاون، حسين الشويش لاعب الفيحاء، سعد بلعبيد لاعب التعاون، محمد البقعاوي لاعب الفيحاء، مصعب الجوير من الهلال، أشرف المهيديوي من التعاون، كريم البركاوي لاعب الرائد، محمد فوزير من الرائد، يوسف نياكاتي لاعب الاتفاق، فراس البريكان مهاجم الفتح”.

وكانت مباريات الجولة الـ27 من الدوري السعودي للمحترفين انطلقت بداية من الاثنين الماضي، حيث فاز الرائد على ضمك بخماسية دون رد، وفاز التعاون على الخليج بثنائية دون رد، وتعادل الباطن مع الفيحاء بدون أهداف، بينما فاز العدالة على الفتح برباعية مقابل هدفين.

بينما مباراتا الثلاثاء الماضي في الجولة الـ27 انتهيتا، بفوز النصر على الطائي بثنائية دون رد أحرزها كل من البرتغالي كريستيانو رونالدو والبرازيلي تاليسكا، بينما تعادل أزرق الرياض مع الاتحاد بنتيجة 2/ 2.

أما في مباراتي أمس الخميس، فاز الوحدة على الشباب بهدف، بينما فاز أبها على الاتفاق بثنائية لهدف.

ترتيب الدوري السعودي

وبعد نهاية مباريات الجولة الـ27، يتواجد الاتحاد في صدارة دوري روشن برصيد 63 نقطة، النصر ثانيًا برصيد 60 نقطة، الشباب ثالثًا برصيد 53 نقطة، الهلال رابعًا برصيد 50 نقطة، التعاون خامسًا برصيد 46 نقطة، الفتح سادسًا برصيد 39 نقطة، الطائي سابعًا برصيد 34 نقطة، الاتفاق ثامنًا برصيد 33 نقطة، أبها تاسعًا برصيد 33 نقطة الرائد عاشرًا في ترتيب دوري روشن برصيد 32 نقطة، ضمك في المركز الـ11 برصيد 32 نقطة، الفيحاء في المركز الـ12 برصيد 29 نقطة، الوحدة في المركز الـ13 برصيد 26 نقطة، العدالة في المركز الـ14 برصيد 24 نقطة، الخليج في المركز الـ15 “قبل الأخير” برصيد 24 نقطة، الباطن في المركز الـ16 والأخير برصيد 19 نقطة.