التشكيل المتوقع لمباراة إنتر ميلان ضد ميلان

يترقب عشاق كرة القدم الإيطالية، موعد مباراة إنتر ميلان ضد ميلان في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم موسم 2022/2023.

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وتنطلق المباراة الليلة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت المملكة حيث تُقام على ملعب ” جيوزيبي مياتزا” معقل الإنتر، كما تُنقل المباراة عبر قنوات BEIN SPORTS 1 HD PREMIUM, MATCH FOOTBALL 1 , MAX SPORTS 3 HD, VTM 2HD, BEIN SPORTS HD 1 ENGLISH.

وسيكون تشكيل الإنتر المتوقع لمباراة الإياب اليوم مكونًا من: “أونانا في حراسة المرمى، دي فريج، أتشيربي، باستوني، ميختاريان، باريلا، دومفريس، دي ماركو، تشالهانوجلو، مارتينيز، لوكاكو”.

أما تشكيل ميلان المتوقع فسيكون مكونًا من: “مايك ماينان، كالولو، سيمون كاير، ثيو هيرنانديز، كالابريا، بوبيجا، تونالي، كرونيتش، إبراهيم دياز، جيرو، لياو”.

وكان لقاء الذهاب أُقيم مساء الأربعاء الماضي، وانتهى بفوز الإنتر على ميلان بثنائية دون رد، حيث سجل البوسني إدين دجيكو الهدف الأول لـ إنتر في الدقيقة السابعة وسط خطأ دفاعي من لاعبي الروسونيري.

وعاد إنتر ميلان بعدها ليضيف الهدف الثاني عبر النجم الأرميني هنريك ميختاريان في الدقيقة الـ11 مستغلًّا خطأ دفاعيًّا آخر من لاعبي الروسونيري.

إنتر ميلان يفوز بثنائية

وأصبح فريق الإنتر أول فريق في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا يسجل هدفين خلال أول 11 دقيقة من الشوط الأول خارج أرضه.

وفي الشوط الثاني، حاول الروسونيري العودة وتقليص الفارق بالهدف الأول ولكن دون جدوى، لينتهي لقاء الذهاب بفوز الإنتر بنتيجة 2/ 0.

وفي مباراة الذهاب، جاء تشكيل ميلان لـ ديربي الغضب مكونًا من: “ماينان في حراسة المرمى، كالابريا، كاير، توموري، ثيو هيرنانديز، كرونيتش، تونالي، دياز، بن ناصر، ساليميكريس، جيرو”.

أما تشكيل الإنتر فجاء مكونًا من: “أونانا في حراسة المرمى، دارميان، أتشيربي، باستوني، دومفريس، باريلا، تشالهانوجلو، ميختاريان، ديماركو، دجيكو، لاوتارو”.