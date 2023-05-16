Icon

التشكيل المتوقع لمباراة إنتر ميلان ضد ميلان Icon وزير الخارجية السوري يصل جدة: نقدر جهود المملكة لإنجاح القمة العربية Icon سدايا ترسخ ريادتها بتطبيق للمحادثة ومركز للذكاء الاصطناعي Icon محافظ حفر الباطن يكرم المتفوقين دراسيًا Icon وظائف شاغرة لدى شركة الرقيب في 3 مدن Icon وظائف إدارية وهندسية شاغرة لدى Serco Icon وزارة الدفاع تعلن نتائج التجنيد الموحد Icon وظائف شاغرة بمجموعة العليان في 4 مدن Icon وظائف شاغرة للجنسين في مشروع نيوم Icon حالتها خطرة.. سقوط طالبة من الطابق الثاني بمدرسة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا

التشكيل المتوقع لمباراة إنتر ميلان ضد ميلان

الثلاثاء ١٦ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٧:٣٩ مساءً
التشكيل المتوقع لمباراة إنتر ميلان ضد ميلان
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

يترقب عشاق كرة القدم الإيطالية، موعد مباراة إنتر ميلان ضد ميلان في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم موسم 2022/2023.

القنوات الناقلة

وتنطلق المباراة الليلة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت المملكة حيث تُقام على ملعب ” جيوزيبي مياتزا” معقل الإنتر، كما تُنقل المباراة عبر قنوات BEIN SPORTS 1 HD PREMIUM, MATCH FOOTBALL 1 , MAX SPORTS 3 HD, VTM 2HD, BEIN SPORTS HD 1 ENGLISH.

قد يهمّك أيضاً
تيفو الهلال والوحدة يزين جنبات ملعب الجوهرة المشعة

تيفو الهلال والوحدة يزين جنبات ملعب الجوهرة المشعة

انطلاق أعمال الاجتماع التحضيري للقمة العربية في جدة

انطلاق أعمال الاجتماع التحضيري للقمة العربية في جدة

وسيكون تشكيل الإنتر المتوقع لمباراة الإياب اليوم مكونًا من: “أونانا في حراسة المرمى، دي فريج، أتشيربي، باستوني، ميختاريان، باريلا، دومفريس، دي ماركو، تشالهانوجلو، مارتينيز، لوكاكو”.

قد يهمّك أيضاً
اليوم.. افتتاح طريقي بيشة سبت العلايا ومحايل السعيدة

اليوم.. افتتاح طريقي بيشة سبت العلايا ومحايل السعيدة

خلل طلبات الصداقة على فيسبوك اخترق الخصوصية

خلل طلبات الصداقة على فيسبوك اخترق الخصوصية

أما تشكيل ميلان المتوقع فسيكون مكونًا من: “مايك ماينان، كالولو، سيمون كاير، ثيو هيرنانديز، كالابريا، بوبيجا، تونالي، كرونيتش، إبراهيم دياز، جيرو، لياو”.

وكان لقاء الذهاب أُقيم مساء الأربعاء الماضي، وانتهى بفوز الإنتر على ميلان بثنائية دون رد، حيث سجل البوسني إدين دجيكو الهدف الأول لـ إنتر في الدقيقة السابعة وسط خطأ دفاعي من لاعبي الروسونيري.

وعاد إنتر ميلان بعدها ليضيف الهدف الثاني عبر النجم الأرميني هنريك ميختاريان في الدقيقة الـ11 مستغلًّا خطأ دفاعيًّا آخر من لاعبي الروسونيري.

ميلان وإنتر- ميلان ضد الإنتر - إنتر ميلان - دوري أبطال أوروبا - لوكاكو

إنتر ميلان يفوز بثنائية

وأصبح فريق الإنتر أول فريق في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا يسجل هدفين خلال أول 11 دقيقة من الشوط الأول خارج أرضه.

وفي الشوط الثاني، حاول الروسونيري العودة وتقليص الفارق بالهدف الأول ولكن دون جدوى، لينتهي لقاء الذهاب بفوز الإنتر بنتيجة 2/ 0.

وفي مباراة الذهاب، جاء تشكيل ميلان لـ ديربي الغضب مكونًا من: “ماينان في حراسة المرمى، كالابريا، كاير، توموري، ثيو هيرنانديز، كرونيتش، تونالي، دياز، بن ناصر، ساليميكريس، جيرو”.

أما تشكيل الإنتر فجاء مكونًا من: “أونانا في حراسة المرمى، دارميان، أتشيربي، باستوني، دومفريس، باريلا، تشالهانوجلو، ميختاريان، ديماركو، دجيكو، لاوتارو”.

ميختاريان - إنتر ميلان

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

عائلة سعودية تقيم زفافًا لعاملها
السعودية اليوم

عائلة سعودية تقيم زفافًا لعاملها

السعودية اليوم
ديلغادو يقترب من نادي غريميو البرازيلي
آخر الاخبار

ديلغادو يقترب من نادي غريميو البرازيلي

آخر الاخبار
مواجهة ساخنة بين بايدن والجمهوريين بسبب أزمة الخزانة الأمريكية
تقارير

مواجهة ساخنة بين بايدن والجمهوريين بسبب أزمة...

تقارير
اشتعال مفاجئ للنيران بعشرات السيارات بفنزويلا يوميًّا
العالم

اشتعال مفاجئ للنيران بعشرات السيارات بفنزويلا يوميًّا

العالم
وظائف بهيئة تطوير منطقة حائل
حصاد اليوم

وظائف بهيئة تطوير منطقة حائل

حصاد اليوم
أسعار النفط تقفز بأكثر من 2% عند الإغلاق
السوق

أسعار النفط تقفز بأكثر من 2% عند...

السوق
زلزال بقوة 7.1 درجات يضرب سواحل إندونيسيا
العالم

زلزال بقوة 7.1 درجات يضرب سواحل إندونيسيا

العالم
فطيس بقنة: أعيش سعادة لا مثيل لها بجوار أمي وخدمتها
مشاهير

فطيس بقنة: أعيش سعادة لا مثيل لها...

مشاهير