Icon

التشكيل المتوقع لمباراة الأهلي وبيراميدز Icon 250 ألف ريال عقوبة تقديم خدمات بريدية دون ترخيص Icon رئيس الاتحاد البرازيلي: أنشيلوتي المرشح المفضل لقيادة المنتخب Icon وزير الشؤون الإسلامية: بلغوا عن المتطرفين ومروجي المخدرات Icon خسوف شبه الظل القمري الليلة في سماء المملكة Icon اعتماد القواعد المنظمة لمزاولة مهنة التخليص الجمركي Icon 3 نهائيات على استاد سايتاما قبل مباراة أوراوا والهلال Icon طرد سالم الدوسري يقلق الهلاليين من تكرار سيناريو 2017 Icon الهلال جاهز لنهائي دوري أبطال آسيا Icon وزير الشؤون الإسلامية: سنقف سدًا منيعًا ضد الإرهاب والتطرف Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

آخر الاخبار
الرياضة
حصاد اليوم
في كأس السوبر المصري

التشكيل المتوقع لمباراة الأهلي وبيراميدز

الجمعة ٥ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٥:٠٣ مساءً
التشكيل المتوقع لمباراة الأهلي وبيراميدز
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

تترقب الجماهير مباراة الأهلي وبيراميدز في بطولة كأس السوبر المصري، وسط منافسة قوية بين الفريقين للظهور بشكل مميز وحصد اللقب.

مباراة الأهلي وبيراميدز

ومن المقرر أن تُقام مباراة الأهلي وبيراميدز في كأس السوبر المصري، عند الساعة السابعة والنصف مساء اليوم الجمعة، على استاد محمد بن زايد في أبو ظبي.

قد يهمّك أيضاً
المناطيد الملونة تزين سماء العلا

المناطيد الملونة تزين سماء العلا

سيريلانكيان ولدا وعاشا في القصيم منذ أكثر من 35 عامًا

سيريلانكيان ولدا وعاشا في القصيم منذ أكثر من 35 عامًا

مباراة الأهلي وبيراميدز
موعد مباراة الأهلي وبيراميدز – المصدر @AlAhly

ويخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مباراة كأس السوبر، بصفته بطل كأس مصر، فيما يلعب بيراميدز باعتباره وصيف الدوري، وذلك بعدما اعتذر الزمالك عن عدم المشاركة.

ويأمل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواصلة تألقه هذا الموسم، وحصد لقب كأس السوبر المصري للمرة الـ13 في تاريخه، فيما يطمح بيراميدز لتجاوز عقبة اليوم وتحقيق البطولة الأولى في مسيرته.

الأهلي المصري
لاعبو الأهلي – المصدر @AlAhly

التشكيل المتوقع

ويتوقع أن يبدأ المارد الأحمر مباراة الأهلي وبيراميدز بالتشكيل التالي؛ محمد الشناوي، محمد هاني، محمود متولي، محمد عبدالمنعم، علي معلول، أليو ديانج، حمدي فتحي، مروان عطية، بيرسي تاو، حسين الشحات ومحمود عبدالمنعم كهربا “محمد شريف”.

النادي الأهلي
لاعبو الأهلي – المصدر @AlAhly

على الجانب الآخر، يتوقع أن يبدأ بيراميدز مباراة اليوم بالتشكيل التالي؛ أحمد الشناوي، محمد الشيبي، أحمد سامي “أحمد فتحي”، علي جبر، محمد حمدي، بلاتي توريه، أحمد توفيق، وليد الكرتي، رمضان صبحي، مصطفى فتحي وفخر الدين بن يوسف “فاخري لاكاي”.

بيراميدز
لاعبو بيراميدز – المصدر @pyramidsfc

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الدراسة عن بعد غدًا في مدارس وجامعة الطائف
السعودية اليوم

الدراسة عن بعد غدًا في مدارس وجامعة...

السعودية اليوم
لحظة وصول سفير موريتانيا في السودان إلى جدة
السعودية اليوم

لحظة وصول سفير موريتانيا في السودان إلى...

السعودية اليوم
وفد إيراني يصل الرياض لبحث إعادة فتح السفارة
السعودية اليوم

وفد إيراني يصل الرياض لبحث إعادة فتح...

السعودية اليوم
لحظة سقوط مروعة لمتزلج من فوق جبال الألب
غرائب

لحظة سقوط مروعة لمتزلج من فوق جبال...

غرائب
وظائف بـ الشركة السعودية للعدد والأدوات “ساكو” 
آخر الاخبار

وظائف بـ الشركة السعودية للعدد والأدوات “ساكو” 

آخر الاخبار
ملعب الجوهرة يستعد لليلة تاريخية بتشريف ولي العهد
آخر الاخبار

ملعب الجوهرة يستعد لليلة تاريخية بتشريف ولي...

آخر الاخبار
وصول السفينة “أمانة” إلى جدة وعلى متنها 1982 شخصاً من 17 جنسية
السعودية اليوم

وصول السفينة “أمانة” إلى جدة وعلى متنها...

السعودية اليوم
أزمة تضرب صناعة هوليوود لأول مرة منذ 15 عامًا
العالم

أزمة تضرب صناعة هوليوود لأول مرة منذ...

العالم