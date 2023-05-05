التشكيل المتوقع لمباراة الأهلي وبيراميدز

تترقب الجماهير مباراة الأهلي وبيراميدز في بطولة كأس السوبر المصري، وسط منافسة قوية بين الفريقين للظهور بشكل مميز وحصد اللقب.

مباراة الأهلي وبيراميدز

ومن المقرر أن تُقام مباراة الأهلي وبيراميدز في كأس السوبر المصري، عند الساعة السابعة والنصف مساء اليوم الجمعة، على استاد محمد بن زايد في أبو ظبي.

ويخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مباراة كأس السوبر، بصفته بطل كأس مصر، فيما يلعب بيراميدز باعتباره وصيف الدوري، وذلك بعدما اعتذر الزمالك عن عدم المشاركة.

ويأمل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواصلة تألقه هذا الموسم، وحصد لقب كأس السوبر المصري للمرة الـ13 في تاريخه، فيما يطمح بيراميدز لتجاوز عقبة اليوم وتحقيق البطولة الأولى في مسيرته.

التشكيل المتوقع

ويتوقع أن يبدأ المارد الأحمر مباراة الأهلي وبيراميدز بالتشكيل التالي؛ محمد الشناوي، محمد هاني، محمود متولي، محمد عبدالمنعم، علي معلول، أليو ديانج، حمدي فتحي، مروان عطية، بيرسي تاو، حسين الشحات ومحمود عبدالمنعم كهربا “محمد شريف”.

على الجانب الآخر، يتوقع أن يبدأ بيراميدز مباراة اليوم بالتشكيل التالي؛ أحمد الشناوي، محمد الشيبي، أحمد سامي “أحمد فتحي”، علي جبر، محمد حمدي، بلاتي توريه، أحمد توفيق، وليد الكرتي، رمضان صبحي، مصطفى فتحي وفخر الدين بن يوسف “فاخري لاكاي”.