التشكيل المثالي للجولة الـ28 بدوري روشن

شهدت منافسات الجولة الـ28 من دوري روشن السعودي تألقًا لافتًا من نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح، خالد الغنام ليخطف نجومية الجولة.

خالد الغنام الأفضل

وكشفت شبكة الإحصائيات “سوفاسكور”، عن تقييمات اللاعبين والتشكيلة المثالية للجولة الـ28 من دوري روشن السعودي، ومنحت خالد الغنام أعلى تقييم بـ8.8 درجات بعد تألقه وتسجيله لهدفين في شباك الاتفاق.

وحصد نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الطائي، الزيمبابوي ناوليدج موسونا ثاني أعلى تقييم في الجولة الـ28، بـ8.7 درجات، حيث تألق رغم الخسارة ضد التعاون، ثم حارس مرمى العدالة، الصربي ميلان مياتوفيتش بـ8.6 درجات.

وجاء سوكول سيكاليشي في المركز الرابع بتقييم 8.5 درجات، بعدما أحرز هدفًا، وساهم في تحقيق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الخليج لفوز هام ضد الوحدة بأربعة أهداف مقابل هدف، ليحصد 3 نقاط هامة في مشواره بالدوري هذا الموسم.

تشكيل الجولة بدوري روشن

وجاء التشكيل المثالي للجولة الـ28 من دوري روشن السعودي، كالتالي؛ حارس مرمى العدالة، ميلان مياتوفيتش، وفي الدفاع، ألفا سيميدو “الطائي”، أحمد شراحيلي “الاتحاد”، وعبدالله العمار “ضمك”.

ويتواجد في وسط وهجوم التشكيل المثالي، كل من؛ فيصل فجر “الوحدة”، موسونا “الطائي”، كريستيان جوانكا “الشباب”، أندرسون تاليسكا “النصر”، سوكول سيكاليشي “الخليج”، بجانب ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح، خالد الغنام وكريستيان تيلو.