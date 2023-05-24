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خالد الغنام الأعلى تقييمًا

التشكيل المثالي للجولة الـ28 بدوري روشن

الأربعاء ٢٤ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٢:٤٢ مساءً
التشكيل المثالي للجولة الـ28 بدوري روشن
المواطن - فريق التحرير

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شهدت منافسات الجولة الـ28 من دوري روشن السعودي تألقًا لافتًا من نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح، خالد الغنام ليخطف نجومية الجولة.

خالد الغنام الأفضل

وكشفت شبكة الإحصائيات “سوفاسكور”، عن تقييمات اللاعبين والتشكيلة المثالية للجولة الـ28 من دوري روشن السعودي، ومنحت خالد الغنام أعلى تقييم بـ8.8 درجات بعد تألقه وتسجيله لهدفين في شباك الاتفاق.

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الفتح
الغنام – المصدر @FatehClub

وحصد نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الطائي، الزيمبابوي ناوليدج موسونا ثاني أعلى تقييم في الجولة الـ28، بـ8.7 درجات، حيث تألق رغم الخسارة ضد التعاون، ثم حارس مرمى العدالة، الصربي ميلان مياتوفيتش بـ8.6 درجات.

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وجاء سوكول سيكاليشي في المركز الرابع بتقييم 8.5 درجات، بعدما أحرز هدفًا، وساهم في تحقيق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الخليج لفوز هام ضد الوحدة بأربعة أهداف مقابل هدف، ليحصد 3 نقاط هامة في مشواره بالدوري هذا الموسم.

نادي الخليج
سيكاليشي مع لاعبي الخليج – المصدر @Khaleejclub

تشكيل الجولة بدوري روشن

وجاء التشكيل المثالي للجولة الـ28 من دوري روشن السعودي، كالتالي؛ حارس مرمى العدالة، ميلان مياتوفيتش، وفي الدفاع، ألفا سيميدو “الطائي”، أحمد شراحيلي “الاتحاد”، وعبدالله العمار “ضمك”.

ويتواجد في وسط وهجوم التشكيل المثالي، كل من؛ فيصل فجر “الوحدة”، موسونا “الطائي”، كريستيان جوانكا “الشباب”، أندرسون تاليسكا “النصر”، سوكول سيكاليشي “الخليج”، بجانب ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح، خالد الغنام وكريستيان تيلو.

دوري روشن السعودي
تشكيل الجولة

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