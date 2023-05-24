التشكيل المثالي للجولة الـ28 بدوري روشن

برنامج حفل زفاف ولي العهد الأردني ورجوة جولة وكيل وزارة التعليم بمدارس عسير لبحث مستهدفات الرؤية زعيم كوريا الشمالية ينحني لرجل في واقعة غير مسبوقة القبض على مقيمين لمخالفتهما نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية العربية تحصد 38 جائزة من بينها 5 ذهبية في مسابقة Telly Awards إنجازات العدل خلال 7 سنوات: تطور تشريعي ورقمي ومؤسسي بدء الميركاتو الصيفي بدوري روشن 1 يوليو سقطة جديدة لبايدن بسبب عمر نانسي بيلوسي القوات الخاصة البريطانية نفذت مهام سرية في 19 دولة أرقام مميزة لـ كريستيانو رونالدو في 2023
شهدت منافسات الجولة الـ28 من دوري روشن السعودي تألقًا لافتًا من نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح، خالد الغنام ليخطف نجومية الجولة.
وكشفت شبكة الإحصائيات “سوفاسكور”، عن تقييمات اللاعبين والتشكيلة المثالية للجولة الـ28 من دوري روشن السعودي، ومنحت خالد الغنام أعلى تقييم بـ8.8 درجات بعد تألقه وتسجيله لهدفين في شباك الاتفاق.
وحصد نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الطائي، الزيمبابوي ناوليدج موسونا ثاني أعلى تقييم في الجولة الـ28، بـ8.7 درجات، حيث تألق رغم الخسارة ضد التعاون، ثم حارس مرمى العدالة، الصربي ميلان مياتوفيتش بـ8.6 درجات.
وجاء سوكول سيكاليشي في المركز الرابع بتقييم 8.5 درجات، بعدما أحرز هدفًا، وساهم في تحقيق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الخليج لفوز هام ضد الوحدة بأربعة أهداف مقابل هدف، ليحصد 3 نقاط هامة في مشواره بالدوري هذا الموسم.
وجاء التشكيل المثالي للجولة الـ28 من دوري روشن السعودي، كالتالي؛ حارس مرمى العدالة، ميلان مياتوفيتش، وفي الدفاع، ألفا سيميدو “الطائي”، أحمد شراحيلي “الاتحاد”، وعبدالله العمار “ضمك”.
ويتواجد في وسط وهجوم التشكيل المثالي، كل من؛ فيصل فجر “الوحدة”، موسونا “الطائي”، كريستيان جوانكا “الشباب”، أندرسون تاليسكا “النصر”، سوكول سيكاليشي “الخليج”، بجانب ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح، خالد الغنام وكريستيان تيلو.