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تعتبر في لمساتها الاخيرة

التصويت على موازنة العراق السبت المقبل

الخميس ٢٥ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١:٥٢ صباحاً
التصويت على موازنة العراق السبت المقبل
المواطن - فريق التحرير

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كشف رئيس مجلس النواب العراقي، محمد الحلبوسي، عن موعد التصويت على الموازنة، مؤكدًا أنه سيكون السبت المقبل.

اللمسات الأخيرة

وأضاف الحلبوسي في تصريح متلفز: أن الموازنة في لمساتها الاخيرة، وأن اللجنة المالية النيابية مستعدة لتسليم الموازنة إلى مجلس النواب.

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واختتم بقوله: هناك بعض الملاحظات سيتم الانتهاء منها، وعلى ضوئها سيتم تحديد جلسة مجلس النواب للمضي بتشريع القانون، مرجحًا التصويت على الموازنة يوم السبت المقبل.

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