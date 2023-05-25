التصويت على موازنة العراق السبت المقبل ريزيتش : أنا من طلبت مغادرة ضمك أمانة الرياض تطرحُ فرصًا استثمارية في مختلف المجالات لقطات لاندلاع حريق في مبنى وزارة الدفاع الروسية معرض السعودية نحو الفضاء يضع زوَّارَه في قلب التجربة الربيعان: تطور نيوكاسل سينعكس إيجابيًّا على السعودية نيوم تُسرِّع مسيرة التحول العالمي نحو الهيدروجين الأخضر جوجل يحتفل باستقلال الأردن إصابات في هجوم للغربان على المارة بألمانيا وليد الفراج: ما فعله نيوكاسل في 20 شهرًا مذهل
كشف رئيس مجلس النواب العراقي، محمد الحلبوسي، عن موعد التصويت على الموازنة، مؤكدًا أنه سيكون السبت المقبل.
وأضاف الحلبوسي في تصريح متلفز: أن الموازنة في لمساتها الاخيرة، وأن اللجنة المالية النيابية مستعدة لتسليم الموازنة إلى مجلس النواب.
واختتم بقوله: هناك بعض الملاحظات سيتم الانتهاء منها، وعلى ضوئها سيتم تحديد جلسة مجلس النواب للمضي بتشريع القانون، مرجحًا التصويت على الموازنة يوم السبت المقبل.