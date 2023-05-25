التصويت على موازنة العراق السبت المقبل

كشف رئيس مجلس النواب العراقي، محمد الحلبوسي، عن موعد التصويت على الموازنة، مؤكدًا أنه سيكون السبت المقبل.

اللمسات الأخيرة

وأضاف الحلبوسي في تصريح متلفز: أن الموازنة في لمساتها الاخيرة، وأن اللجنة المالية النيابية مستعدة لتسليم الموازنة إلى مجلس النواب.

واختتم بقوله: هناك بعض الملاحظات سيتم الانتهاء منها، وعلى ضوئها سيتم تحديد جلسة مجلس النواب للمضي بتشريع القانون، مرجحًا التصويت على الموازنة يوم السبت المقبل.