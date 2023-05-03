التعاون يعطل قطار انتصارات الاتحاد بثنائية

حقق الفريق الكروي الأول بنادي التعاون فوزًا ثمينًا على ضيفه نادي الاتحاد بنتيجة 2/ 1، وذلك ضمن مباريات الجولة الـ25 من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.

ونجح اللاعب فهد الرشيدي في إحراز الهدف الأول لسكري القصيم في الدقيقة الـ18 من عمر الشوط الأول.

فوز ثمين لـ التعاون

وفي الشوط الثاني من عمر المباراة، أضاف سكري القصيم الهدف الثاني عبر اللاعب فهد الرشيدي في الدقيقة الـ68، ثم نجح اللاعب المغربي عبدالرزاق حمدالله في تقليص الفارق للعميد في الدقيقة الـ77.

وأهدر المغربي حمدالله فرصة تسجيل هدف التعادل للعميد في اللحظات الأخيرة، ليفوز سكري القصيم بنتيجة 2/ 1.

وبعد الفوز، أصبح رصيد سكري القصيم 40 نقطة في المركز الخامس، بينما تجمد رصيد الاتحاد عند 59 نقطة في المركز الأول.

هدددددف!⚽️

د16' الهدف الأول للتعاون عن طريق فهد الرشيدي التعاون 1 × 0 الاتحاد#التعاون_الاتحاد | #SSC pic.twitter.com/nmMr3PnAt1 — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) May 3, 2023