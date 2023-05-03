التعاون يعطل قطار انتصارات الاتحاد بثنائية

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حقق الفريق الكروي الأول بنادي التعاون فوزًا ثمينًا على ضيفه نادي الاتحاد بنتيجة 2/ 1، وذلك ضمن مباريات الجولة الـ25 من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.
هدددددف!⚽️
د76' الهدف الأول للاتحاد عن طريق حمداللهقد يهمّك أيضاً
التعاون 2 × 1 الاتحاد#التعاون_الاتحاد | #SSC pic.twitter.com/NHiGbbWPnO
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) May 3, 2023
ونجح اللاعب فهد الرشيدي في إحراز الهدف الأول لسكري القصيم في الدقيقة الـ18 من عمر الشوط الأول.
وفي الشوط الثاني من عمر المباراة، أضاف سكري القصيم الهدف الثاني عبر اللاعب فهد الرشيدي في الدقيقة الـ68، ثم نجح اللاعب المغربي عبدالرزاق حمدالله في تقليص الفارق للعميد في الدقيقة الـ77.
وأهدر المغربي حمدالله فرصة تسجيل هدف التعادل للعميد في اللحظات الأخيرة، ليفوز سكري القصيم بنتيجة 2/ 1.
وبعد الفوز، أصبح رصيد سكري القصيم 40 نقطة في المركز الخامس، بينما تجمد رصيد الاتحاد عند 59 نقطة في المركز الأول.
هدددددف!⚽️
د16' الهدف الأول للتعاون عن طريق فهد الرشيدي
التعاون 1 × 0 الاتحاد#التعاون_الاتحاد | #SSC pic.twitter.com/nmMr3PnAt1
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) May 3, 2023
هدددددف!⚽️
د67' الهدف الثاني للتعاون عن طريق فهد الرشيدي
التعاون 2 × 0 الاتحاد#التعاون_الاتحاد | #SSC pic.twitter.com/1RZVOFBnDs
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) May 3, 2023