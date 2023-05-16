التعصب الرياضي أبرز المخالفات المرصودة من المرئي والمسموع

حثت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع على الالتزام بضوابط المحتوى الإعلامي المرئي والمسموع، ما يساهم في الارتقاء بقطاع الإعلام.

أبرز المخالفات المرصودة

وأوضحت الهيئة، في إنفوجراف عبر حسابها على موقع “تويتر” أبرز المخالفات التي ترصدها والتي تتمثل في مخالفات النشر الإلكتروني للمحتوى الإعلامي، تأجيج التعصب الرياضي، ممارسة العمل الإعلامي دون الحصول على ترخيص، وعدم التقيد بضوابط استيراد وتوزيع المحتوى الإعلامي.

كما تتضمن المخالفات بيع محتوى أو أجهزة إعلامية مقرصنة، الإعلانات المضللة والاحتيال المالي، وتدني مستوى جودة الخدمة من قبل الجهات المرخصة.

الإبلاغ عن المخالفات

ولفتت الهيئة إلى أنه يمكن الإبلاغ عن كل محتوى مخالف عبر الرابط (هنا) أو تطبيق توكلنا خدمات.