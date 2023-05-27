Icon

القهوة السعودية والتمر الصقعي في محطة الفضاء الدولية Icon رباعي الاتحاد يقودون التشكيل المثالي للجولة الـ29 Icon عبدالرحمن غريب أكثر اللاعبين السعوديين صناعة للأهداف Icon بايدن: اتفاق سقف الدين سيمنع تخلفًا كارثيًا عن السداد Icon حرس الحدود يعلن عن وظائف شاغرة Icon القبض على 4 إثيوبيين لتهريبهم القات في جازان Icon تحذير لأهالي عسير: عواصف وأمطار للمساء Icon نادي الاتحاد يُكرر إنجاز النصر Icon استقبال جماهيري حافل لـ الاتحاد في جدة Icon إنفاق 900 مليون دولار على مشروع نيوم للهيدروجين الأخضر حتى الآن Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
ضمن منافسات دوري روشن

التكافؤ شعار مباريات الشباب والتعاون

السبت ٢٧ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٢:٠٦ مساءً
التكافؤ شعار مباريات الشباب والتعاون
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

تنتظر الجماهير مباراة الشباب والتعاون في دوري روشن السعودي، في ظل المنافسة القوية بين الفريقين لتحقيق الفوز والتقدم في الترتيب.

مباراة الشباب والتعاون

ومن المقرر أن تُقام مباراة الشباب والتعاون، عند الساعة التاسعة مساء اليوم السبت، على استاد الأمير فيصل بن فهد في الرياض، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ29 من دوري روشن السعودي.

قد يهمّك أيضاً
العراق يؤكد حرصه على تطوير العلاقات الثنائية مع السعودية

العراق يؤكد حرصه على تطوير العلاقات الثنائية مع السعودية

بيريرا: سعيد بتجربتي مع الهلال

بيريرا: سعيد بتجربتي مع الهلال

وقبل مباراة اليوم، يحتل الشباب المركز الثالث في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 53 نقطة، فيما يقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون في المركز الخامس برصيد 49 نقطة.

قد يهمّك أيضاً
وصول الطائرة الإغاثية السعودية الـ 8 لمساعدة الشعب السوداني

وصول الطائرة الإغاثية السعودية الـ 8 لمساعدة الشعب السوداني

وظائف شاغرة بفروع مراكز ديافيرم

وظائف شاغرة بفروع مراكز ديافيرم

نادي الشباب
لاعبو الشباب في الدوري – المصدر @AlShababSaudiFC

مواجهات الفريقين بالدوري

وتُعد مباراة الشباب والتعاون اليوم هي المواجهة الـ26 بينهما ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين منذ موسم 2008\ 2009، ونجح كل منهما في تحقيق الفوز 9 مرات، فيما خيم التعادل على نتيجة 7 لقاءات.

الشباب ضد التعاون
جانب من مباراة سابقة – المصدر spl

وكانت مباراة الشباب والتعاون في الدور الأول من دوري روشن السعودي هذا الموسم قد انتهت بالتعادل الإيجابي بنتيجة 1\1، ويبحث كل فريق عن الظهور بشكل مميز اليوم وحصد الثلاث نقاط، للتقدم في الترتيب.

ويطمح الشباب في تحقيق الفوز اليوم، ومصالحة جماهيره بعد تراجع النتائج، والخسارة في آخر 3 جولات أمام الاتفاق والوحدة والنصر، فيما يسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون، لمواصلة تألقه وتحقيق الفوز الخامس على التوالي.

التعاون في دوري روشن
لاعبو التعاون في الدوري – المصدر spl

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الشباب يبحث عن الفوز السابع ضد الفرق السورية
آخر الاخبار

الشباب يبحث عن الفوز السابع ضد الفرق...

آخر الاخبار
بحضور 50 ألف متفرج .. الاتحاد يُبدع في الجوهرة ويحافظ على صدارته
الرياضة

بحضور 50 ألف متفرج .. الاتحاد يُبدع...

الرياضة
وظائف شاغرة لدى شركة هاليبورتون
وظائف

وظائف شاغرة لدى شركة هاليبورتون

وظائف
وظائف إدارية شاغرة في الخزف السعودي
وظائف

وظائف إدارية شاغرة في الخزف السعودي

وظائف
النصر يخطف صدارة الأقوى هجوميًا
آخر الاخبار

النصر يخطف صدارة الأقوى هجوميًا

آخر الاخبار
أمطار ورياح تثير الأتربة والغبار وتدني الرؤية على 9 مناطق
السعودية اليوم

أمطار ورياح تثير الأتربة والغبار وتدني الرؤية...

السعودية اليوم
الأحساء تسجل أعلى درجة حرارة اليوم بـ 40 مئوية
السعودية اليوم

الأحساء تسجل أعلى درجة حرارة اليوم بـ...

السعودية اليوم
شرطان لـ النصر لضمان التأهل إلى دوري أبطال آسيا
الرياضة

شرطان لـ النصر لضمان التأهل إلى دوري...

الرياضة