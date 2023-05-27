التكافؤ شعار مباريات الشباب والتعاون

تنتظر الجماهير مباراة الشباب والتعاون في دوري روشن السعودي، في ظل المنافسة القوية بين الفريقين لتحقيق الفوز والتقدم في الترتيب.

مباراة الشباب والتعاون

ومن المقرر أن تُقام مباراة الشباب والتعاون، عند الساعة التاسعة مساء اليوم السبت، على استاد الأمير فيصل بن فهد في الرياض، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ29 من دوري روشن السعودي.

وقبل مباراة اليوم، يحتل الشباب المركز الثالث في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 53 نقطة، فيما يقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون في المركز الخامس برصيد 49 نقطة.

مواجهات الفريقين بالدوري

وتُعد مباراة الشباب والتعاون اليوم هي المواجهة الـ26 بينهما ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين منذ موسم 2008\ 2009، ونجح كل منهما في تحقيق الفوز 9 مرات، فيما خيم التعادل على نتيجة 7 لقاءات.

وكانت مباراة الشباب والتعاون في الدور الأول من دوري روشن السعودي هذا الموسم قد انتهت بالتعادل الإيجابي بنتيجة 1\1، ويبحث كل فريق عن الظهور بشكل مميز اليوم وحصد الثلاث نقاط، للتقدم في الترتيب.

ويطمح الشباب في تحقيق الفوز اليوم، ومصالحة جماهيره بعد تراجع النتائج، والخسارة في آخر 3 جولات أمام الاتفاق والوحدة والنصر، فيما يسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون، لمواصلة تألقه وتحقيق الفوز الخامس على التوالي.