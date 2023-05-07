الجاسر: إدارة الهلال ليس لها علاقة بكرة القدم!

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أبدى الناقد الرياضي عبدالكريم الجاسر، استياءه من إدارة نادي الهلال برئاسة فهد بن نافل، بعد خسارة لقب دوري أبطال آسيا، مؤكدًا أنها ليس علاقة بكرة القدم.
فيديو | الناقد الرياضي عبدالكريم الجاسر: إدارة الهلال ليس لها علاقة في كرة القدم أبدا#المنتصف pic.twitter.com/JHLWx4k77mقد يهمّك أيضاً
— المنتصف – الإخبارية (@al_montasaf) May 6, 2023
ولعب الهلال ضد أوراوا ريد دايموندز بالأمس على ملعب سايتاما 2002، في إياب نهائي دوري أبطال آسيا، وخسر بهدف دون رد، ليتوج الفريق الياباني باللقب بنتيجة 2\1 بمجموع المباراتين.
وتحدث عبدالكريم الجاسر عن إدارة النادي خلال تصريحاته لبرنامج “المنتصف”، قائلًا: “إدارة الهلال ليس لها علاقة بكرة القدم أبدًا، الإدارة ممتازة في كل شيء إلا في كرة القدم”.
وأضاف: “لو كانت الإدارة تعرف في كرة القدم وتفهم، ما كانت تركت الفريق مهلهلًا طوال الموسم ومتصدعًا، وفي النهائي كانت تنتظر منه الحصول على لقب دوري أبطال آسيا.. ما وصل إليه الأزرق شيء غريب جدًا”.
على الجانب الآخر، يستعد الزعيم لمواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة في نهائي بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، المقرر إقامتها، مساء يوم الجمعة المقبل، على ملعب الجوهرة المشعة في جدة.