الجاسر: إدارة الهلال ليس لها علاقة بكرة القدم!

أبدى الناقد الرياضي عبدالكريم الجاسر، استياءه من إدارة نادي الهلال برئاسة فهد بن نافل، بعد خسارة لقب دوري أبطال آسيا، مؤكدًا أنها ليس علاقة بكرة القدم.

الجاسر ينتقد إدارة الهلال

ولعب الهلال ضد أوراوا ريد دايموندز بالأمس على ملعب سايتاما 2002، في إياب نهائي دوري أبطال آسيا، وخسر بهدف دون رد، ليتوج الفريق الياباني باللقب بنتيجة 2\1 بمجموع المباراتين.

وتحدث عبدالكريم الجاسر عن إدارة النادي خلال تصريحاته لبرنامج “المنتصف”، قائلًا: “إدارة الهلال ليس لها علاقة بكرة القدم أبدًا، الإدارة ممتازة في كل شيء إلا في كرة القدم”.

وأضاف: “لو كانت الإدارة تعرف في كرة القدم وتفهم، ما كانت تركت الفريق مهلهلًا طوال الموسم ومتصدعًا، وفي النهائي كانت تنتظر منه الحصول على لقب دوري أبطال آسيا.. ما وصل إليه الأزرق شيء غريب جدًا”.

الاستعداد لنهائي الكأس

على الجانب الآخر، يستعد الزعيم لمواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة في نهائي بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، المقرر إقامتها، مساء يوم الجمعة المقبل، على ملعب الجوهرة المشعة في جدة.