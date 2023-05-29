الجماهير تتمنى حضور كريم الأحمدي في مباراة التتويج

السير على أكتاف الطريق من أكثر مخالفات المرور استفزازاً أكبر صانع للصلب بالعالم يعزز التعاون الاقتصادي بين الصين والسعودية توضيح من حساب المواطن بشأن تغيير الراتب الشهري السعودية تستضيف أكبر تجمع عربي صيني يونيو المقبل سبر الفضاء يرسم ملامح مستقبل مغاير للوطن وظائف بـ جامعة الملك سعود للعلوم الصحية استمرار فعاليات تمرين “عزم النسر 23” بقيادة السعودية أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم انخفاض طفيف بأسعار الذهب وعيار 21 بـ 204 ريالات استمرار الحالة الممطرة الـ 17 بعدة مناطق
أعربت جماهير الاتحاد، عن تمنياتها بحضور النجم المغربي كريم الأحمدي لمباراة الفريق الأول لكرة القدم المقبلة أمام نظيره الطائي، وحضور التتويج، تقديرًا لدوره الكبير مع العميد.
وتألق الأحمدي مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد قبل أن يرحل في شتاء عام 2022، بسبب الإصابة، إلا أنه يحرص على دعم اللاعبين وحضور مباراة الباطن مؤخرًا.
وطرح حساب منتمي لنادي الاتحاد عبر “تويتر” تساؤلًا، جاء كالتالي: “لاعب تتمنى عودته ومشاهدته في التتويج أمام الطائي؟”، وسط تفاعل كبير من الجماهير التي اختارت كريم الأحمدي ليصبح اسمه ضمن قائمة الأكثر تداولًا.
وكتب ماجد: “نتمنى دعوة نجوم الاتحاد السابقين، محمد كالون، فهد الأنصاري، سيرجيو، نهجا، كريم الأحمدي، المدرب ديمتري، وعبدالملك زياييه.. يستاهلون يفرحون معانا، رسالة تجسد عظيم العلاقة الطيبة بين النادي ونجومه”.
وعلق حساب آخر، قائلًا: “جمهورنا العظيم أتمنى ثلاثة أمور تصير بالتتويج.. أولًا نوحد اللبس أصفر حتى يعطي جمالاً بالملعب، ثانيًا عودة العندليب صالح القرني لهذه المباراة مع حمدان فهو يستحق يحتفل معنا في النهائي، ثالثًا دعوة الليدر كريم الأحمدي وطبعًا معه نور”.
ومن المقرر أن يلعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد ضد الطائي، مساء يوم الأربعاء المقبل، على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من دوري روشن السعودي.