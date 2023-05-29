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تقديرًا لدوره الكبير مع الاتحاد

الجماهير تتمنى حضور كريم الأحمدي في مباراة التتويج

الإثنين ٢٩ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٨:٥٥ مساءً
الجماهير تتمنى حضور كريم الأحمدي في مباراة التتويج
المواطن - فريق التحرير

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أعربت جماهير الاتحاد، عن تمنياتها بحضور النجم المغربي كريم الأحمدي لمباراة الفريق الأول لكرة القدم المقبلة أمام نظيره الطائي، وحضور التتويج، تقديرًا لدوره الكبير مع العميد.

حضور كريم الأحمدي

وتألق الأحمدي مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد قبل أن يرحل في شتاء عام 2022، بسبب الإصابة، إلا أنه يحرص على دعم اللاعبين وحضور مباراة الباطن مؤخرًا.

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وطرح حساب منتمي لنادي الاتحاد عبر “تويتر” تساؤلًا، جاء كالتالي: “لاعب تتمنى عودته ومشاهدته في التتويج أمام الطائي؟”، وسط تفاعل كبير من الجماهير التي اختارت كريم الأحمدي ليصبح اسمه ضمن قائمة الأكثر تداولًا.

كريم الأحمدي
الأحمدي – المصدر @ittihad

وكتب ماجد: “نتمنى دعوة نجوم الاتحاد السابقين، محمد كالون، فهد الأنصاري، سيرجيو، نهجا، كريم الأحمدي، المدرب ديمتري، وعبدالملك زياييه.. يستاهلون يفرحون معانا، رسالة تجسد عظيم العلاقة الطيبة بين النادي ونجومه”.

وعلق حساب آخر، قائلًا: “جمهورنا العظيم أتمنى ثلاثة أمور تصير بالتتويج.. أولًا نوحد اللبس أصفر حتى يعطي جمالاً بالملعب، ثانيًا عودة العندليب صالح القرني لهذه المباراة مع حمدان فهو يستحق يحتفل معنا في النهائي، ثالثًا دعوة الليدر كريم الأحمدي وطبعًا معه نور”.

كريم الأحمدي
الأحمدي – المصدر spl

الاتحاد ضد الطائي

ومن المقرر أن يلعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد ضد الطائي، مساء يوم الأربعاء المقبل، على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من دوري روشن السعودي.

الاتحاد
لاعبو الاتحاد – المصدر @ittihad

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