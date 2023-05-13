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بعد تألقه اللافت مع الوحدة

الجماهير لإدارة الأهلي: إسلام هوساوي مطلب

السبت ١٣ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٢:٠١ مساءً
الجماهير لإدارة الأهلي: إسلام هوساوي مطلب
المواطن - فريق التحرير

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خطف إسلام هوساوي الأنظار مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة هذا الموسم، لتطالب جماهير الأندية الكبرى بالتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

خسارة الوحدة

ولعب الوحدة ضد الهلال بالأمس في نهائي كأس الملك على ملعب الجوهرة المشعة، وامتدت المباراة إلى الأشواط الإضافية، قبل أن يفوز الزعيم بركلات الترجيح، في المواجهة التي شهدت تألق لافت من إسلام هوساوي.

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إسلام هوساوي
هوساوي – المصدر @alwehdaclub1

إسلام هوساوي مطلب أهلاوي

وتفاعلت الجماهير مع التألق اللافت للاعب الوحدة، ودشن جمهور الراقي هاشتاق إسلام هوساوي مطلب أهلاوي عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، وطالبت الإدارة برئاسة وليد معاذ بضمه، مؤكدة أنه سيفيد الفريق.

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وقال دحمي ايفل: “هوساوي لاعب شاب صاعد من الفئات السنية للفريق الأول عمره 21 عامًا.. متى ما حافظ على نفسه وطور من إمكانياته سيكون نجم كبير في الكرة السعودية وإن شاء الله نشوفه في الراقي”.

إسلام هوساوي
هوساوي

وكتب بندر المطيري: “ما شاء الله تبارك الله.. هوساوي الظهير الأيسر للوحدة بـ٢١ سنة يعتبر أكثر اللاعبين هدوء وتركيز وحضور ذهني”، وعلق حيدر قائلًا: “مباراة العمر يقدمها هوساوي ظهير رائع، مطلبي من الآن في خانة الظهير اليسار”.

وتابع محمد المشعل: “بعيداً عن المباراة صراحة ما تهمني أبدًا.. إسلام هوساوي مواليد 2001 مشروع ظهير أيسر للتاريخ، البريك ماريغا، سعود وكاريلو قفل عليهم نهائي”.

وواصل المشعل تغريدته قائلًا: “وأمام الهلال وبهذه الشخصية أطالب فيك وأنا مفتخر لاعب راح يخدمنا سنين.. الأهلي يحتاجه جداً وتدفع فيه مبلغ يستاهل”.

إسلام هوساوي
هوساوي

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