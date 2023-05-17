الجيش الأمريكي يرصد مقاتلة روسية في سماء ألاسكا

قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، اليوم الأربعاء، إنه تم رصد طائرة مقاتلة عسكرية روسية وتعقبها أثناء عملها بالقرب من منطقة تحديد الدفاع الجوي في ألاسكا (ADIZ) في وقت سابق من هذا الأسبوع.

تدريبات العسكرية واسعة النطاق

وظلت الطائرات الروسية في الأجواء الدولية ولم تدخل المجال الجوي الأمريكي أو الكندي السيادي، وحدثت هذه الرحلة في الوقت الذي تُجرى فيه العديد من التدريبات العسكرية واسعة النطاق المخطط لها في ألاسكا وحولها، وفقًا لبيان صادر عن NORAD (قيادة الدفاع الجوي لأمريكا الشمالية).

ومع ذلك، قالت NORAD إن النشاط الروسي في ألاسكا كان في منطقة ADIZ وهو أمر يحدث بانتظام ولا يعتبر تهديدًا، علمًا بأن هذه المنطقة تبدأ من حيث ينتهي المجال الجوي السيادي، وهو امتداد محدد للمجال الجوي الدولي، ويتطلب الأمر تحديدًا جاهزًا وموقعًا ومراقبة لجميع الطائرات لصالح الأمن القومي.

حادث سابق

وتابعت: نود أن نظل على استعداد لاستخدام عدد من خيارات الاستجابة للدفاع عن أمريكا الشمالية، مشيرة إلى أن الحادث الأخير يأتي بعد أيام من اعتراض الولايات المتحدة ست طائرات مقاتلة روسية بالقرب من ألاسكا.