الجيش السوداني يعلق محادثات جدة من طرف واحد

علق الجيش السوداني مشاركته في المفاوضات الجارية في جدة، مع ممثلين عن قوات الدعم السريع، اليوم الأربعاء، حيث أبلغت القوات المسلحة الوساطة السعودية الأمريكية الراعية لتلك المحادثات، بأنها علقت مشاركتها.

وبحسب قناة العربية، فإن ممثلي الجيش باقون في جدة ولم يغادروا، حيث تم تعليق المشاركة في المفاوضات وليس الانسحاب منها، كما كشفت أن الجيش طالب الوساطة بإلزام الدعم السريع تطبيق بنود الهدنة، والانسحاب من المرافق العامة.

سبب تعليق المشاركة

ولفت الجيش السوداني إلى أن السبب الرئيسي لهذا التعليق يعود إلى رفض قوات الدعم السريع التي يتزعمها محمد حمدان دقلو المعروف بحميدتي، الانسحاب من المستشفيات والمرافق الطبية، ومنازل المواطنين.

ويرى الجيش أن تمديد الهدنة لن يكون له معنى بسبب خروقات وانتهاكات الدعم السريع.

وكان مصدر دبلوماسي سوداني أفاد للعربية في وقت سابق اليوم بأن الجيش السوداني أوقف مشاركته في مفاوضات جدة التي تجري برعاية سعودية أمريكية للتوصل إلى هدنة دائمة مع قوات الدعم السريع، دون الإفصاح عن المزيد.

القيادة العامة للقوات المسلحة

الأربعاء ٣١ مايو ٢٠٢٣م

تعميم

قررت القيادة العامة للقوات المسلحة تعليق المحادثات الجارية في جدة، وذلك بسبب عدم إلتزام المليشيا المتمردة بتنفيذ أي من البنود التي نص عليها الإتفاق، والاستمرار في خرق الهدنة. مكتب الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة pic.twitter.com/NAKRlcEkYB — القوات المسلحة السودانية – الإعلام العسكري (@GHQSudan) May 31, 2023

اشتباكات جديدة

وأتى هذا الانسحاب فيما شهدت العاصمة الخرطوم جولة جديدة من الاشتباكات اليوم، بعد توترات وانتهاكات عديدة للهدنة أمس الثلاثاء أيضًا.

وكانت المفاوضات قد انطلقت في جدة قبل نحو أسبوعين بين ممثلين عن طرفي النزاع في السودان كانت أفضت إلى هدنة قصيرة الأسبوع الماضي امتدت 7 أيام، ثم مددت ليل الاثنين الماضي، إلا أنها لم تخلُ من الانتهاكات.