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مع استمرار الاشتباكات بين الطرفين

الجيش السوداني يعلق محادثات جدة من طرف واحد

الأربعاء ٣١ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٥:٣٧ مساءً
الجيش السوداني يعلق محادثات جدة من طرف واحد
المواطن - فريق التحرير

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علق الجيش السوداني مشاركته في المفاوضات الجارية في جدة، مع ممثلين عن قوات الدعم السريع، اليوم الأربعاء، حيث أبلغت القوات المسلحة الوساطة السعودية الأمريكية الراعية لتلك المحادثات، بأنها علقت مشاركتها.

وبحسب قناة العربية، فإن ممثلي الجيش باقون في جدة ولم يغادروا، حيث تم تعليق المشاركة في المفاوضات وليس الانسحاب منها، كما كشفت أن الجيش طالب الوساطة بإلزام الدعم السريع تطبيق بنود الهدنة، والانسحاب من المرافق العامة.

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سبب تعليق المشاركة

ولفت الجيش السوداني إلى أن السبب الرئيسي لهذا التعليق يعود إلى رفض قوات الدعم السريع التي يتزعمها محمد حمدان دقلو المعروف بحميدتي، الانسحاب من المستشفيات والمرافق الطبية، ومنازل المواطنين.

الجيش السوداني يعلق محادثات جدة من طرف واحد

ويرى الجيش أن تمديد الهدنة لن يكون له معنى بسبب خروقات وانتهاكات الدعم السريع.

وكان مصدر دبلوماسي سوداني أفاد للعربية في وقت سابق اليوم بأن الجيش السوداني أوقف مشاركته في مفاوضات جدة التي تجري برعاية سعودية أمريكية للتوصل إلى هدنة دائمة مع قوات الدعم السريع، دون الإفصاح عن المزيد.

اشتباكات جديدة

وأتى هذا الانسحاب فيما شهدت العاصمة الخرطوم جولة جديدة من الاشتباكات اليوم، بعد توترات وانتهاكات عديدة للهدنة أمس الثلاثاء أيضًا.

وكانت المفاوضات قد انطلقت في جدة قبل نحو أسبوعين بين ممثلين عن طرفي النزاع في السودان كانت أفضت إلى هدنة قصيرة الأسبوع الماضي امتدت 7 أيام، ثم مددت ليل الاثنين الماضي، إلا أنها لم تخلُ من الانتهاكات.

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