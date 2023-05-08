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أسفر عن جرح أحد المواطنين وعسكريين اثنين

الجيش اللبناني يضبط أسلحة حربية في أعقاب اشتباكات ببعلبك

الإثنين ٨ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٤٩ مساءً
الجيش اللبناني يضبط أسلحة حربية في أعقاب اشتباكات ببعلبك
المواطن - فريق التحرير

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كشفت وسائل إعلام لبنانية أن قوة من الجيش اللبناني، ضبطت أسلحة حربية في بعلبك شرقي البلاد، بعد وقوع تبادل لإطلاق النار أسفر عن جرح أحد المواطنين وعسكريين اثنين.

تفاصيل الواقعة

ووفقًا لبيان صادر عن قيادة الجيش اللبناني، اليوم، فإنه بتاريخ السابع من شهر مايو الجاري، ولدى توفر معلومات عن وجود سيارات تقوم بأعمال مشبوهة في منطقة تل الأبيض- بعلبك، نفذت قوة من الجيش تدابير أمنية في المنطقة، حيث تعرضت لإطلاق نار من مسلحين، فردَّ العسكريون على مصادر النيران بالمثل، ما أدى إلى إصابة أحد المواطنين وعسكريَّين اثنين بجروح طفيفة، نُقلوا على إثرها إلى أحد المستشفيات للمعالجة.

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وتابع البيان: أوقفت القوة المطلوب (ع. إ) للاشتباه بمشاركته في إطلاق النار على الدورية، وضُبط بحوزته سلاح حربي نوع (كلاشينكوف) وكمية من المخدرات والذخائر الحربية، كما ضبطت سيارة رباعية الدفع وعثرت داخلها على: سلاح حربي نوع (ب. ك. س)، وسلاحين حربيين نوع (كلاشينكوف)، و3 قذائف (آر بي جي).

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وتم التحفظ على المضبوطات، وبدء التحقيق مع الموقوف بإشراف القضاء المختص، بحسب البيان.

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