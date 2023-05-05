الحج : بدء إصدار تصاريح حجاج الداخل اليوم CNN: السعودية تستثمر دورها في المنطقة بالدبلوماسية الذكية مواطن يرزق بـ3 توائم بعد 6 سنوات انتظار انهيار أسهم 130 بنكًا أمريكيًا الأهلي يترقب مباراتي الأخدود والفيصلي لحسم التأهل الرسمي خطباء الجوامع بالسعودية يحذرون من خطورة المخدرات فهد الرشيدي يُعيد اكتشاف نفسه مواطن يصطاد 15 أفعى سامة في ليلة واحدة بجازان عراك بالإيدي بين مسؤوليين روسي وأوكراني في تركيا يوكي آبي يُقدم كأس دوري أبطال آسيا قبل إياب النهائي
أعلنت وزارة الحج والعمرة بدء إصدار تصاريح الحج للحجّاج من داخل المملكة، ابتداءً من اليوم 15 شوّال 1444هـ.
كما أعلنت الوزارة أن آخر موعد لتسجيل حجاج الداخل حتى 7 ذو الحجة 1444 هجريًا، أو حتى اكتمال العدد المحدد لحجاج هذا العام.
وفي وقت سابق، نوهت الوزارة بأن آخر مدة لأخذ التطعيمات واللقاحات هي قبل بداية موسم الحج بـ 10 أيام.
يذكر أن لجنة إسكان الحجاج بالعاصمة المقدسة أعلنت عن استمرارها في استقبال طلبات إصدار التصاريح الخاصة بالمنازل المعدة لإسكان الحجاج حتى نهاية شهر شوال الجاري.
ودعت اللجنة كافة المواطنين الراغبين في تأجير منازلهم إلى سرعة مراجعة المكاتب الهندسية الاستشارية المعتمدة من أمانة العاصمة المقدسة والدفاع المدني لإنهاء إجراءات إصدار التصاريح الخاصة بمبانيهم.