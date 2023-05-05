Icon

الحج : بدء إصدار تصاريح حجاج الداخل اليوم Icon CNN: السعودية تستثمر دورها في المنطقة بالدبلوماسية الذكية  Icon مواطن يرزق بـ3 توائم بعد 6 سنوات انتظار Icon انهيار أسهم 130 بنكًا أمريكيًا Icon الأهلي يترقب مباراتي الأخدود والفيصلي لحسم التأهل الرسمي Icon خطباء الجوامع بالسعودية يحذرون من خطورة المخدرات Icon فهد الرشيدي يُعيد اكتشاف نفسه Icon مواطن يصطاد 15 أفعى سامة في ليلة واحدة بجازان Icon عراك بالإيدي بين مسؤوليين روسي وأوكراني في تركيا Icon يوكي آبي يُقدم كأس دوري أبطال آسيا قبل إياب النهائي Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
آخر موعد 7 ذو الحجة 1444 هجريًا

الحج : بدء إصدار تصاريح حجاج الداخل اليوم

الجمعة ٥ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٣:٣٠ مساءً
الحج : بدء إصدار تصاريح حجاج الداخل اليوم
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلنت وزارة الحج والعمرة بدء إصدار تصاريح الحج للحجّاج من داخل المملكة، ابتداءً من اليوم 15 شوّال 1444هـ.

آخر موعد

كما أعلنت الوزارة أن آخر موعد لتسجيل حجاج الداخل حتى 7 ذو الحجة 1444 هجريًا، أو حتى اكتمال العدد المحدد لحجاج هذا العام.

قد يهمّك أيضاً
الأهلي في مواجهة حاسمة أمام هجر

الأهلي في مواجهة حاسمة أمام هجر

ضبط مواطن روّج لمواد مخدرة عبر مواقع التواصل

ضبط مواطن روّج لمواد مخدرة عبر مواقع التواصل

وفي وقت سابق، نوهت الوزارة بأن آخر مدة لأخذ التطعيمات واللقاحات هي قبل بداية موسم الحج بـ 10 أيام.

إسكان الحجاج

يذكر أن لجنة إسكان الحجاج بالعاصمة المقدسة أعلنت عن استمرارها في استقبال طلبات إصدار التصاريح الخاصة بالمنازل المعدة لإسكان الحجاج حتى نهاية شهر شوال الجاري.

ودعت اللجنة كافة المواطنين الراغبين في تأجير منازلهم إلى سرعة مراجعة المكاتب الهندسية الاستشارية المعتمدة من أمانة العاصمة المقدسة والدفاع المدني لإنهاء إجراءات إصدار التصاريح الخاصة بمبانيهم.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الدراسة عن بعد غدًا في مدارس وجامعة الطائف
السعودية اليوم

الدراسة عن بعد غدًا في مدارس وجامعة...

السعودية اليوم
لحظة وصول سفير موريتانيا في السودان إلى جدة
السعودية اليوم

لحظة وصول سفير موريتانيا في السودان إلى...

السعودية اليوم
وفد إيراني يصل الرياض لبحث إعادة فتح السفارة
السعودية اليوم

وفد إيراني يصل الرياض لبحث إعادة فتح...

السعودية اليوم
لحظة سقوط مروعة لمتزلج من فوق جبال الألب
غرائب

لحظة سقوط مروعة لمتزلج من فوق جبال...

غرائب
وظائف بـ الشركة السعودية للعدد والأدوات “ساكو” 
آخر الاخبار

وظائف بـ الشركة السعودية للعدد والأدوات “ساكو” 

آخر الاخبار
ملعب الجوهرة يستعد لليلة تاريخية بتشريف ولي العهد
آخر الاخبار

ملعب الجوهرة يستعد لليلة تاريخية بتشريف ولي...

آخر الاخبار
وصول السفينة “أمانة” إلى جدة وعلى متنها 1982 شخصاً من 17 جنسية
السعودية اليوم

وصول السفينة “أمانة” إلى جدة وعلى متنها...

السعودية اليوم
أزمة تضرب صناعة هوليوود لأول مرة منذ 15 عامًا
العالم

أزمة تضرب صناعة هوليوود لأول مرة منذ...

العالم