الحج: تأشيرة الزيارة لا تسمح بأداء مناسك الفريضة

أكدت وزارة الحج والعمرة، أنه لا يُسمح للقادمين للمملكة بتأشيرة من تأدية مناسك الحج.

وأوضحت الوزارة عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر” أن تأشيرة الزيارة مدتها 90 يوماً فقط، ولا تشمل أداء مناسك الحج، داعية إلى الحرص على المغادرة قبل انتهاء فترة التأشيرة.

تعليمات منظمة للحج

وكان الأمن العام قد أعلن بدء تنفيذ التعليمات المنظّمة للحج، التي تقتضي حصول المقيمين الراغبين في الدخول إلى العاصمة المقدّسة على تصريح بذلك من الجهات المختصّة، سيتم ابتداءً من يوم غدٍ الاثنين الموافق 25/ 10/ 1444 هـ منع المقيمين، الذين لا يتوافر لديهم تصريح دخول، عند مراكز الضبط الأمني المؤدية إلى العاصمة المقدسة، وتطبيق التعليمات المنظمة لحج هذا العام 1444 هـ، القاضية بإعادة المركبات والمقيمين من حيث أتوا، إلا من لديهم تصريح دخول للعمل في المشاعر المقدسة صادر من الجهة المختصة، أو هوية مقيم صادرة من العاصمة المقدسة، أو تصريح عمرة، أو تصريح حج.