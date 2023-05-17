Icon

مشاريع حفر الباطن الصحية أبرز محاور اجتماع الجلاجل والمحافظ Icon الأهلي يصعد لـ صدارة دوري يلو بهدف في الشعلة Icon عائلة تقرر السفر حول العالم في شاحنة صغيرة Icon تنبيه من أمطار وبرد وسيول على محافظات جازان Icon التعليم عن بعد في مدارس نجران غدًا بسبب الأمطار Icon مانشستر سيتي يتفوق على ريال مدريد بهدفين في الشوط الأول Icon أول صور حقيقية لحطام سفينة تيتانيك عن قرب Icon هدف: مدة التحقق من البيانات بحد أقصى 7 أيام Icon السعودية تقود جهود لم الشمل العربي وحل الأزمات في قمة جدة Icon ماسك يفكر في إعادة مفصولي تويتر Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
بعد الفوز على الساحل

الحزم يصعد إلى دوري روشن

الأربعاء ١٧ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٣٩ مساءً
الحزم يصعد إلى دوري روشن
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

ضمن الفريق الكروي الأول بنادي الحزم الصعود رسميًا إلى دوري روشن، للمحترفين، الموسم المقبل، وذلك بعد الفوز على نادي الساحل بثلاثية مقابل هدفين اليوم في الجولة الـ32 من بطولة دوري يلو.

وتقدم فريق الساحل بالهدف الأول عبر اللاعب عبدالله الدوسري في الدقيقة الـ28 من الشوط الأول.

قد يهمّك أيضاً
وظائف شاغرة لدى الخزف السعودي

وظائف شاغرة لدى الخزف السعودي

أكثر من 100 شخصية عامة يحضرون عيد ميلاد أكبر كلب سنًّا

أكثر من 100 شخصية عامة يحضرون عيد ميلاد أكبر كلب سنًّا

ملخص المباراة

وفي الشوط الثاني، نجح الحزم في إحراز هدف التعادل في الدقيقة الـ69 عبر اللاعب نواف ناصر البشري، ثم سجل الساحل الهدف الثاني عبر اللاعب إبراهيم سوري لاعب الحزم بالخطأ في مرماه بالدقيقة الـ80، ونجح الحزم بعد ذلك في إحراز الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين الـ92 والـ99 عبر اللاعبين أولا جون وعبدالهادي الحراجين.

قد يهمّك أيضاً
وزير الصناعة يكشف عن مشاريع القطاع المستقبلية والإنجازات المحققة

وزير الصناعة يكشف عن مشاريع القطاع المستقبلية والإنجازات المحققة

ليفربول يعلن رحيل 4 من نجومه

ليفربول يعلن رحيل 4 من نجومه

الحزم والساحل - دوري يلو - دوري روشن

وأصبح رصيد الحزم بعد الفوز 64 نقطة في المركز الثالث ليصعد لدوري روشن رسميًّا، أما نادي الساحل فتجمد رصيده عند 29 نقطة في المركز الـ17 “قبل الأخير” في ترتيب دوري يلو.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

المالكي يحقق أمنية 17 طفلًا من مصابي السرطان
السعودية اليوم

المالكي يحقق أمنية 17 طفلًا من مصابي...

السعودية اليوم
لقطات من مغادرة بعثة الهلال إلى الرياض
الرياضة

لقطات من مغادرة بعثة الهلال إلى الرياض

الرياضة
برنامج الرياض الخضراء يصل حي العريجاء
السعودية اليوم

برنامج الرياض الخضراء يصل حي العريجاء

السعودية اليوم
مقتل أحد أكبر الأسود في العالم
العالم

مقتل أحد أكبر الأسود في العالم

العالم
قسد يستولون على مبانٍ جامعية ومنازل بمحيط القاعدة الأمريكية بسوريا
العالم

قسد يستولون على مبانٍ جامعية ومنازل بمحيط...

العالم
ميسي يعتذر لـ باريس سان جيرمان بعد سفره إلى السعودية
الرياضة

ميسي يعتذر لـ باريس سان جيرمان بعد...

الرياضة
مجموعة سيركو الدولية تعلن عن وظائف شاغرة
حصاد اليوم

مجموعة سيركو الدولية تعلن عن وظائف شاغرة

حصاد اليوم
رئيس الوزراء البريطاني يواجه تحقيقًا بشأن فساد محتمل
العالم

رئيس الوزراء البريطاني يواجه تحقيقًا بشأن فساد...

العالم