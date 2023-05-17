الحزم يصعد إلى دوري روشن

ضمن الفريق الكروي الأول بنادي الحزم الصعود رسميًا إلى دوري روشن، للمحترفين، الموسم المقبل، وذلك بعد الفوز على نادي الساحل بثلاثية مقابل هدفين اليوم في الجولة الـ32 من بطولة دوري يلو.

وتقدم فريق الساحل بالهدف الأول عبر اللاعب عبدالله الدوسري في الدقيقة الـ28 من الشوط الأول.

ملخص المباراة

وفي الشوط الثاني، نجح الحزم في إحراز هدف التعادل في الدقيقة الـ69 عبر اللاعب نواف ناصر البشري، ثم سجل الساحل الهدف الثاني عبر اللاعب إبراهيم سوري لاعب الحزم بالخطأ في مرماه بالدقيقة الـ80، ونجح الحزم بعد ذلك في إحراز الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين الـ92 والـ99 عبر اللاعبين أولا جون وعبدالهادي الحراجين.

وأصبح رصيد الحزم بعد الفوز 64 نقطة في المركز الثالث ليصعد لدوري روشن رسميًّا، أما نادي الساحل فتجمد رصيده عند 29 نقطة في المركز الـ17 “قبل الأخير” في ترتيب دوري يلو.