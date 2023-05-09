الخارجية الأمريكية: نعمل مع السعودية لتمديد وقف إطلاق النار بالسودان

قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن: نعمل مع المملكة لتمديد وقف إطلاق النار في السودان، وفقًا للعربية عاجل.

الحكم المدني

وأضاف أنتوني بلينكن: لن نتراجع عن هدف إعادة السودان لمسار الحكم المدني الديمقراطي.

وأردف بلينكن: نعمل على التوصل لاتفاق بشأن إيصال المساعدات الإنسانية في السودان.

المبادرة السعودية الأمريكية

وبالأمس تلقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالًا هاتفيًّا من الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية السيد جوزيب بوريل.

وتم خلال الاتصال، بحث مستجدات الأوضاع في جمهورية السودان، كما استعرض الجانبان مستجدات المبادرة السعودية الأمريكية الخاصة باستضافة ممثلين عن الطرفين في مدينة جدة، والتي تهدف لتهيئة الأرضية اللازمة للحوار لخفض مستوى التوترات هناك.