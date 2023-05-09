الخارجية الأمريكية: نعمل مع السعودية لتمديد وقف إطلاق النار بالسودان

الفيحاء يستعيد ذاكرة الانتصارات بثلاثية في الفتح 19 ألف حبة كبتاجون و106 جم مواد مخدرة في قبضة جمرك مطار الملك فهد قرار قضائي بسجن راشد الغنوشي بقضية جديدة تشكيل مباراة ريال مدريد ضد مان سيتي لقاح مركب ضد كورونا والإنفلونزا أسر مدمني المخدرات: الأمور قد تصل إلى مذابح والد ميسي ينفي انتقال نجله لـ الدوري السعودي: سنقرر بنهاية الموسم إحباط شبكة تجسس روسية سرقت وثائق حساسة من الناتو لـ 20 عامًا محمد عبده يطلق الوطن خايف عليك لمواجهة المخدرات 60 وظيفة شاغرة لدى السلام لصناعة الطيران
قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن: نعمل مع المملكة لتمديد وقف إطلاق النار في السودان، وفقًا للعربية عاجل.
وأضاف أنتوني بلينكن: لن نتراجع عن هدف إعادة السودان لمسار الحكم المدني الديمقراطي.
وأردف بلينكن: نعمل على التوصل لاتفاق بشأن إيصال المساعدات الإنسانية في السودان.
وبالأمس تلقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالًا هاتفيًّا من الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية السيد جوزيب بوريل.
وتم خلال الاتصال، بحث مستجدات الأوضاع في جمهورية السودان، كما استعرض الجانبان مستجدات المبادرة السعودية الأمريكية الخاصة باستضافة ممثلين عن الطرفين في مدينة جدة، والتي تهدف لتهيئة الأرضية اللازمة للحوار لخفض مستوى التوترات هناك.