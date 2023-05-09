Icon

الخزانة الأمريكية: اقتصادنا قد يتعرض لضربة كبيرة Icon هزة بقوة 4.6 ريختر تضرب أديامان التركية Icon السعودية ترفع صادراتها من التمور إلى 1.280 مليار ريال Icon الفريق الأزيمع يتفقد أحد ألوية الفرقة الأولى من درع الوطن بالوديع Icon فيصل بن فرحان في زيارة رسمية بالجزائر Icon تحذيرات من انتقال الحرب لولايات سودانية أخرى Icon كندا تطرد دبلوماسيًّا صينيًّا تتهمه بترهيب أحد مسؤوليها Icon تفاصيل أول ترخيص للاستزراع السمكي في السعودية قبل 37 عامًا Icon قسد يستولون على مبانٍ جامعية ومنازل بمحيط القاعدة الأمريكية بسوريا Icon تشويه تمثال الملكة فيكتوريا بعد ساعات من تتويج الملك تشارلز Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

العالم
حصاد اليوم
الحل الوحيد هو رفع سقف الدين

الخزانة الأمريكية: اقتصادنا قد يتعرض لضربة كبيرة

الثلاثاء ٩ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١:٢٦ صباحاً
الخزانة الأمريكية: اقتصادنا قد يتعرض لضربة كبيرة
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، أنه لا يمكننا استبعاد احتمالات حدوث ركود اقتصادي، لكننا لا نعتقد أن هذا ما سيحدث على الأرجح.

رفع سقف الدين

وأردفت الخزانة الأمريكية، أن الحل الوحيد للحفاظ على وضع جيد للاقتصاد واستمرار النظام المالي الأمريكي هو رفع سقف الدين، مشيرة إلى وجود فجوة كبيرة بين موقف الرئيس الأمريكي جو بايدن وموقف الجمهوريين بشأن مسألة رفع سقف الدين.

قد يهمّك أيضاً
وظائف شاغرة بمجموعة العليان في 3 مدن

وظائف شاغرة بمجموعة العليان في 3 مدن

وفاة الأسير الفلسطيني خضر عدنان بعد إضراب عن الطعام 86 يومًا

وفاة الأسير الفلسطيني خضر عدنان بعد إضراب عن الطعام 86 يومًا

وأضافت: “عدم الاتفاق على رفع سقف الدين والدخول في حالة العجز سيمثل (ضربة كبيرة) للاقتصاد الأمريكي”.

قد يهمّك أيضاً
العثور على مستشفى ومقبرة تحت الماء بأمريكا

العثور على مستشفى ومقبرة تحت الماء بأمريكا

موقع أوتوبيديا يجمع كل معارض السيارات في صالة واحدة

موقع أوتوبيديا يجمع كل معارض السيارات في صالة واحدة

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

وصول أول طائرة مساعدات من الصليب الأحمر إلى السودان
العالم

وصول أول طائرة مساعدات من الصليب الأحمر...

العالم
وظائف بمركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية
حصاد اليوم

وظائف بمركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية

حصاد اليوم
عمر السومة يقود العربي لنهائي كأس أمير قطر
الرياضة

عمر السومة يقود العربي لنهائي كأس أمير...

الرياضة
طلاب وطالبات تعليم الرياض يحققون 545 ميدالية في مسابقة كانجارو موهبة
السعودية اليوم

طلاب وطالبات تعليم الرياض يحققون 545 ميدالية...

السعودية اليوم
زلزال بقوة 7.1 درجات يضرب نيوزيلندا
العالم

زلزال بقوة 7.1 درجات يضرب نيوزيلندا

العالم
استمرار أمطار الباحة ونجران حتى المساء
السعودية اليوم

استمرار أمطار الباحة ونجران حتى المساء

السعودية اليوم
اختبار بالأصابع يكشف إصابتك بسرطان الرئة
حصاد اليوم

اختبار بالأصابع يكشف إصابتك بسرطان الرئة

حصاد اليوم
امتلاء صحن الطواف وتلاوة خاشعة للشيخ السديس بالمسجد الحرام في صلاة المغرب
السعودية اليوم

امتلاء صحن الطواف وتلاوة خاشعة للشيخ السديس...

السعودية اليوم