الخزانة الأمريكية: اقتصادنا قد يتعرض لضربة كبيرة هزة بقوة 4.6 ريختر تضرب أديامان التركية السعودية ترفع صادراتها من التمور إلى 1.280 مليار ريال الفريق الأزيمع يتفقد أحد ألوية الفرقة الأولى من درع الوطن بالوديع فيصل بن فرحان في زيارة رسمية بالجزائر تحذيرات من انتقال الحرب لولايات سودانية أخرى كندا تطرد دبلوماسيًّا صينيًّا تتهمه بترهيب أحد مسؤوليها تفاصيل أول ترخيص للاستزراع السمكي في السعودية قبل 37 عامًا قسد يستولون على مبانٍ جامعية ومنازل بمحيط القاعدة الأمريكية بسوريا تشويه تمثال الملكة فيكتوريا بعد ساعات من تتويج الملك تشارلز
أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، أنه لا يمكننا استبعاد احتمالات حدوث ركود اقتصادي، لكننا لا نعتقد أن هذا ما سيحدث على الأرجح.
وأردفت الخزانة الأمريكية، أن الحل الوحيد للحفاظ على وضع جيد للاقتصاد واستمرار النظام المالي الأمريكي هو رفع سقف الدين، مشيرة إلى وجود فجوة كبيرة بين موقف الرئيس الأمريكي جو بايدن وموقف الجمهوريين بشأن مسألة رفع سقف الدين.
وأضافت: “عدم الاتفاق على رفع سقف الدين والدخول في حالة العجز سيمثل (ضربة كبيرة) للاقتصاد الأمريكي”.