الخزانة الأمريكية: اقتصادنا قد يتعرض لضربة كبيرة

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، أنه لا يمكننا استبعاد احتمالات حدوث ركود اقتصادي، لكننا لا نعتقد أن هذا ما سيحدث على الأرجح.

رفع سقف الدين

وأردفت الخزانة الأمريكية، أن الحل الوحيد للحفاظ على وضع جيد للاقتصاد واستمرار النظام المالي الأمريكي هو رفع سقف الدين، مشيرة إلى وجود فجوة كبيرة بين موقف الرئيس الأمريكي جو بايدن وموقف الجمهوريين بشأن مسألة رفع سقف الدين.

وأضافت: “عدم الاتفاق على رفع سقف الدين والدخول في حالة العجز سيمثل (ضربة كبيرة) للاقتصاد الأمريكي”.