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الخطوط الجوية السعودية والكويتية توقعان اتفاقية الرمز المشترك

الثلاثاء ١٦ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٨:٤٥ مساءً
الخطوط الجوية السعودية والكويتية توقعان اتفاقية الرمز المشترك
المواطن - ترجمة: منة الله أشرف

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أعلنت شركة الخطوط الجوية السعودية والخطوط الجوية الكويتية، توقيع اتفاقية الرمز المشترك، التي تعزز الشراكة الثنائية والاستراتيجية لمصلحة عملاء كلتا الشركتين.

اتفاقية الرمز المشترك

وكجزء من تعاونها في المشاركة بالرمز، ستضع كل شركة رمز التسويق الخاص بالشركة الأخرى على رحلاتها المشغلة بين السعودية والكويت، وما تتبعها من خدمات أخرى، كما اتفقت الشركتان على توسيع جميع أنواع التعاون بين الخطوط، وتنفيذ التعاون المتوقع خلال موسم الصيف 2023.

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وستساهم الاتفاقية بتقديم خدمات أكثر تنافسية وفعالية من حيث التكلفة تتيح لعملاء الشركتين الاستمتاع بتجربة سفر أفضل، كما ستعمل هذه الشراكة الجديدة على تعزيز العلاقة التجارية الودية القائمة منذ فترة طويلة بين الخطوط الجوية السعودية ونظيرتها الكويتية، وترتقي بها إلى آفاق جديدة.

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الخطوط الجوية السعودية والكويتية توقعان اتفاقية الرمز المشترك

وتقوم الخطوط الجوية الكويتية بتشغيل ست رحلات يومية بين الكويت والسعودية، وبالمثل، تقوم الخطوط الجوية العربية السعودية بتشغيل أربع رحلات يومية إلى الكويت، وفقًا لموقع غولف نيوز.

عروض استثنائية

ومن جانبه، قال الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية العربية السعودية، إبراهيم الكشي: يسعدنا أن نتشارك مع الخطوط الجوية الكويتية في هذه الاتفاقية المهمة، ونمنح المسافرين الفرصة لتجربة الضيافة ذات الشهرة العالمية كما أننا نتطلع إلى زيادة علاقتنا مع الخطوط الجوية الكويتية كشريك مهم واستراتيجي لتقديم عروض استثنائية وذات قيمة أفضل للمسافرين.

ويُذكر أن الشركتين تعملان أيضًا على دمج برنامج المسافر الدائم لرحلات التبادل، بحيث يمكن مكافأة الركاب بمزايا هذه البرامج، علاوة على ذلك، من المتوقع تقديم سبل أخرى للتعاون المتبادل في المستقبل وتوسيع الشراكة بين الشركتين.

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