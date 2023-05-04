Icon

أجمل 3 أهداف في الجولة الـ25 بدوري روشن Icon كارثة بيئية تلوح في الأفق بسبب صافر Icon الخطوط السعودية: أول رحلة للحجاج ستصل من ماليزيا غرة ذي القعدة Icon سعود عبدالحميد سلاح دياز لفرض أسلوبه التكتيكي Icon صور حديثة لـ عين الصحراء من قلب الفضاء Icon الانتقادات تحاصر أحمد حجازي Icon مُسنَّة تعبر عن مشاعرها بعد الوصول إلى السعودية من السودان Icon اشتداد الأمطار الرعدية على المناطق الجنوبية الغربية الأيام المقبلة Icon إيغالو يسعى لخطف صدارة هدافي آسيا 2022 Icon وصول 208 من رعايا الدول الصديقة على سفينة الملك الطائف إلى جدة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

آخر الاخبار
السعودية اليوم
حصاد اليوم
وسط تقديم خدمات متنوعة

الخطوط السعودية: أول رحلة للحجاج ستصل من ماليزيا غرة ذي القعدة

الخميس ٤ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٦:١٨ مساءً
الخطوط السعودية: أول رحلة للحجاج ستصل من ماليزيا غرة ذي القعدة
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

كشف الرئيس التنفيذي لقطاع الحج والعمرة في الخطوط الجوية السعودية عامر آل خشيل، أن أول رحلة لضيوف الرحمن ضمن رحلات الشركة ستنطلق من غرة ذي القعدة قادمة من ماليزيا إلى مطار الأمير محمد بن عبد العزيز بالمدينة المنورة.

وأضاف آل خشيل في تصريحات لنشرة “النهار” المذاعة على قناة “الإخبارية”، أن آخر الرحلات ستكون في منتصف شهر المحرم وتحديدًا في 15 محرم، متجهة إلى إندونيسيا.

ملايين المقاعد

وأوضح أن الخطوط الجوية السعودية اعتمدت مؤخرًا خطتها التشغيلية لموسم حج 1444هـ والتي خصصت من خلالها وعبر شركة الخطوط السعودية للنقل الجوي وطيران أديل وطيران السعودية الخاص، أكثر من مليون و200 ألف مقعد لنقل الحجاج من مختلف أنحاء العالم باستخدام ما يزيد عن 176 طائرة من أسطولها والأسطول المساند وفلاي أديل.

كما أكد أنه سيتم نقل الحجاج من أكثر 100 مطار حول العالم إلى المملكة، وسيكون هناك 6 مطارات جديدة لاستقبال ضيوف الرحمن.

وعلى صعيد الطاقم البشري، أشار إلى أنه سيتشرف ملاحو مجموعة الخطوط السعودية البالغ عددهم أكثر من 8 آلاف ملاح بخدمة ضيوف الرحمن أثناء الرحلات، حيث يتحدثون بـ42 لغة متنوعة.

خدمات متنوعة

وتتضمن خدمات مجموعة الخطوط السعودية المقدمة لضيوف الرحمن إصدار بطاقات صعود الطائرة لرحلتي القدوم والعودة من محطات المنشأ الدولية وكذلك للمحطات الداخلية، بالإضافة إلى تأمين ملاحين وانتداب موظفين في مطاري الملك عبدالعزيز الدولي بجدة والأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة يتحدثون اللغات المتنوعة للحجاج، إلى جانب الترتيب لإرسال عبوات ماء زمزم إلى العديد من الوجهات.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الخارجية الإيرانية: فتح بعثاتنا في الرياض قبل موسم الحج
السعودية اليوم

الخارجية الإيرانية: فتح بعثاتنا في الرياض قبل...

السعودية اليوم
الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي: هذه رسالتي لـ طالبان
السعودية اليوم

الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي: هذه رسالتي...

السعودية اليوم
بنك البلاد يوزع 500 مليون ريال أرباحاً نقدية على المساهمين
السوق

بنك البلاد يوزع 500 مليون ريال أرباحاً...

السوق
موعد أذان المغرب اليوم 27 رمضان بجميع المناطق
السعودية اليوم

موعد أذان المغرب اليوم 27 رمضان بجميع...

السعودية اليوم
النصر يستهدف الفوز السادس أمام الفيحاء
الرياضة

النصر يستهدف الفوز السادس أمام الفيحاء

الرياضة
محاكمة ترامب جاءت مخيبة للتوقعات
العالم

محاكمة ترامب جاءت مخيبة للتوقعات

العالم
فتح 5 بوابات رئيسية بالمسجد الحرام لدخول وخروج المصلين
السعودية اليوم

فتح 5 بوابات رئيسية بالمسجد الحرام لدخول...

السعودية اليوم
تحديات تيك توك مصيدة خبيثة لنهب أموال المتابعين
السعودية اليوم

تحديات تيك توك مصيدة خبيثة لنهب أموال...

السعودية اليوم