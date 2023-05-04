الخطوط السعودية: أول رحلة للحجاج ستصل من ماليزيا غرة ذي القعدة

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كشف الرئيس التنفيذي لقطاع الحج والعمرة في الخطوط الجوية السعودية عامر آل خشيل، أن أول رحلة لضيوف الرحمن ضمن رحلات الشركة ستنطلق من غرة ذي القعدة قادمة من ماليزيا إلى مطار الأمير محمد بن عبد العزيز بالمدينة المنورة.
فيديو | الرئيس التنفيذي لقطاع الحج والعمرة "عامر آل خشيل": خصصنا أكثر من مليون مقعد لضيوف الرحمن لحج 1444هـ .. وسيتم نقلهم من 100 مطار حول العالم#نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/CtWx2o0Cdl
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) May 4, 2023
وأضاف آل خشيل في تصريحات لنشرة “النهار” المذاعة على قناة “الإخبارية”، أن آخر الرحلات ستكون في منتصف شهر المحرم وتحديدًا في 15 محرم، متجهة إلى إندونيسيا.
وأوضح أن الخطوط الجوية السعودية اعتمدت مؤخرًا خطتها التشغيلية لموسم حج 1444هـ والتي خصصت من خلالها وعبر شركة الخطوط السعودية للنقل الجوي وطيران أديل وطيران السعودية الخاص، أكثر من مليون و200 ألف مقعد لنقل الحجاج من مختلف أنحاء العالم باستخدام ما يزيد عن 176 طائرة من أسطولها والأسطول المساند وفلاي أديل.
كما أكد أنه سيتم نقل الحجاج من أكثر 100 مطار حول العالم إلى المملكة، وسيكون هناك 6 مطارات جديدة لاستقبال ضيوف الرحمن.
وعلى صعيد الطاقم البشري، أشار إلى أنه سيتشرف ملاحو مجموعة الخطوط السعودية البالغ عددهم أكثر من 8 آلاف ملاح بخدمة ضيوف الرحمن أثناء الرحلات، حيث يتحدثون بـ42 لغة متنوعة.
وتتضمن خدمات مجموعة الخطوط السعودية المقدمة لضيوف الرحمن إصدار بطاقات صعود الطائرة لرحلتي القدوم والعودة من محطات المنشأ الدولية وكذلك للمحطات الداخلية، بالإضافة إلى تأمين ملاحين وانتداب موظفين في مطاري الملك عبدالعزيز الدولي بجدة والأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة يتحدثون اللغات المتنوعة للحجاج، إلى جانب الترتيب لإرسال عبوات ماء زمزم إلى العديد من الوجهات.