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ضمن منافسات الجولة الـ28

الخليج يتفوق على الوحدة في الشوط الأول

الإثنين ٢٢ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٣٨ مساءً
الخليج يتفوق على الوحدة في الشوط الأول
المواطن - فريق التحرير

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انتهى، منذ قليل، الشوط الأول من مباراة الوحدة ضد الخليج، في إطار منافسات الجولة الـ28 من دوري روشن السعودي، بتقدم الفريق الضيف بنتيجة 2\1.

تأخر الوحدة ضد الخليج

وبدأت مباراة الوحدة ضد الخليج المقامة على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بشكل سريع، وضغط الفريق الضيف بقوة، قبل أن ينجح بيدرو أمارال في فض اشتباك التعادل السلبي عند الدقيقة العاشرة.

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الخليج
لاعبو الفريق – المصدر @Khaleejclub

وواصل الفريق الضيف الضغط، وسيطر على وسط الملعب، قبل أن يحرز موراتو الهدف الثاني من تسديدة قوية عند الدقيقة 18، لينتفض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة بحثًا عن تعديل النتيجة.

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الوحدة ضد الخليج
جانب من المباراة – المصدر @Khaleejclub

وتمكن هزاع الغامدي من تقليص الفارق بتسديدة صاروخية عند الدقيقة 20، لتشتعل المباراة لتسجيل هدف جديد، واستمرت المحاولات دون جدوى، لتنتهي أحداث الشوط الأول بتأخر الوحدة ضد الخليج بهدفين مقابل هدف.

الوحدة والخليج
جانب من المباراة – المصدر @Khaleejclub

الفريقان بدوري روشن

وقبل مباراة اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة المركز الـ13 في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 29 نقطة، وبفارق 5 نقاط عن الفريق الضيف صاحب المركز قبل الأخير.

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