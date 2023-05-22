الخليج يتفوق على الوحدة في الشوط الأول

انتهى، منذ قليل، الشوط الأول من مباراة الوحدة ضد الخليج، في إطار منافسات الجولة الـ28 من دوري روشن السعودي، بتقدم الفريق الضيف بنتيجة 2\1.

تأخر الوحدة ضد الخليج

وبدأت مباراة الوحدة ضد الخليج المقامة على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بشكل سريع، وضغط الفريق الضيف بقوة، قبل أن ينجح بيدرو أمارال في فض اشتباك التعادل السلبي عند الدقيقة العاشرة.

وواصل الفريق الضيف الضغط، وسيطر على وسط الملعب، قبل أن يحرز موراتو الهدف الثاني من تسديدة قوية عند الدقيقة 18، لينتفض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة بحثًا عن تعديل النتيجة.

وتمكن هزاع الغامدي من تقليص الفارق بتسديدة صاروخية عند الدقيقة 20، لتشتعل المباراة لتسجيل هدف جديد، واستمرت المحاولات دون جدوى، لتنتهي أحداث الشوط الأول بتأخر الوحدة ضد الخليج بهدفين مقابل هدف.

الفريقان بدوري روشن

وقبل مباراة اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة المركز الـ13 في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 29 نقطة، وبفارق 5 نقاط عن الفريق الضيف صاحب المركز قبل الأخير.