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بعد خسارة اللقب الآسيوي

الدعيع: الهلال لن يُفرط في كأس الملك

الجمعة ١٢ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١١:٥٩ صباحاً
الدعيع: الهلال لن يُفرط في كأس الملك
المواطن - فريق التحرير

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شدد حارس مرمى الهلال والمنتخب السعودي السابق، محمد الدعيع على أن الأزرق لن يُفرط في لقب كأس الملك، لعدم خروجه بموسم صفري، بعد خسارة نهائي دوري أبطال آسيا.

نهائي كأس الملك

ومن المقرر أن تُقام مباراة الهلال ضد الوحدة في نهائي كأس الملك، عند الساعة التاسعة مساء اليوم الجمعة، على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”.

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كأس الملك
كأس البطولة – المصدر @KingCupSA

تعليق الدعيع على النهائي

وتحدث الدعيع عن المباراة المرتقبة، قائلًا: “تحقيق كأس الملك سيساهم في إنقاذ الهلال ورامون دياز، والمدرب الأرجنتيني أخطأ في اختيار الأجانب بنهائي دوري أبطال آسيا أمام أوراوا”.

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وأضاف: “المدرب التشيلي لويس سييرا مميّز أمام الفرق الكبيرة، وهو ذكي ويقرأ الخصم جيدًا، وشاهدناه مع الطائي والآن رفقة الوحدة، يتفنن في إحراج الفرق الكبيرة بأقل الإمكانيات”.

وتابع: “عبدالله المعيوف متمرس، وعودة المغربي محمدي مفيدة للوحدة، وبطولات الكؤوس يحسمها الحراس دائمًا، وسبب قوة الجهة اليمنى في الهلال تواجد عبدالحميد وماريغا، مقابل ضعف بالجهة اليسرى بعد غياب ياسر الشهراني”.

وواصل الدعيع تصريحاته لبرنامج “ملعب SBC”، قائلًا: “أتوقع فوز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال على الوحدة في نهائي كأس الملك، وتتويجه بلقب البطولة”.

واختتم الدعيع تصريحاته قائلًا: “الهلال لن يفرط في نهائي الكأس أمام الوحدة، ولا أتوقع خروجه بموسم صفري، والهلال سيقبل على تغيّرات كبيرة في حال خسر نهائي الكأس أمام الوحدة”.

نادي الهلال - الهلال وأوراوا
لاعبو الهلال

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