ضبط 1799 مركبة لوقوفها بالأماكن المخصصة لذوي الإعاقة الرئيس السوري يصل إلى جدة للمشاركة بالقمة العربية قمم عربية لا تُنسى ارتبطت بأحداث مفصلية أمطار غزيرة على مطار الملك خالد بالرياض لا تتناولوا الموز قبل النوم الاتحاد الإنجليزي يعلن إيقاف كلوب مودريتش يحسم موقفه من الانتقال لدوري روشن ملك البحرين: قمة جدة تدعم تطلعات الشعوب العربية هالاند يتصدر قائمة المرشحين لجائزة لاعب الموسم إقامة واحة الإعلام كمنطقة متكاملة لتغطية قمة جدة
وصل إلى جدة اليوم، فخامة الرئيس بشار الأسد، رئيس الجمهورية العربية السورية، للمشاركة في القمة العربية 32، لاجتماع مجلس جامعة الدول العربية.
وكان في استقبال فخامته بمطار الملك عبدالعزيز الدولي، صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، ومعالي الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، ومعالي أمين محافظة جدة صالح بن علي التركي، ومدير شرطة منطقة مكة المكرمة اللواء صالح الجابري، ووكيل المراسم الملكية فهد الصهيل.
فيديو | وصول الرئيس السوري بشار الأسد إلى جدة للمشاركة في القمة العربية الـ 32#قمة_جدة#الإخبارية pic.twitter.com/FtiqWmLQMiقد يهمّك أيضاً
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) May 18, 2023