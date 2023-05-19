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الرئيس السوري يغادر جدة

الجمعة ١٩ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٨:٢٤ مساءً
الرئيس السوري يغادر جدة
المواطن - واس

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غادر جدة اليوم فخامة الرئيس بشار الأسد رئيس الجمهورية العربية السورية، عقب مشاركته في القمة العربية 32، لاجتماع مجلس جامعة الدول العربية.

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وكان في وداعه بمطار الملك عبدالعزيز الدولي، الوزير المفوض بوزارة الخارجية سلمان بن هزاع المطيري، ومندوب من المراسم الملكية.

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