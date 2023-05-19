الرئيس السوري يغادر جدة

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غادر جدة اليوم فخامة الرئيس بشار الأسد رئيس الجمهورية العربية السورية، عقب مشاركته في القمة العربية 32، لاجتماع مجلس جامعة الدول العربية.
وكان في وداعه بمطار الملك عبدالعزيز الدولي، الوزير المفوض بوزارة الخارجية سلمان بن هزاع المطيري، ومندوب من المراسم الملكية.