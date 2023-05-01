الراجحي في اليوم العالمي للصحة والسلامة: أطلقنا 22 مبادرة وحققنا الريادة

أكد معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي مكانة المملكة الرائدة في مجال السلامة والصحة المهنية في المنطقة، مشيدًا بالنجاحات التي حققتها المملكة في رفع الوعي بمفهوم السلامة والصحة المهنية في بيئة العمل، ونشر ثقافة الوقاية وتعزيز السلامة العامة.

وبين معاليه بمناسبة اليوم العالمي للصحة والسلامة المهنية، إن موافقة مجلس الوزراء على تنظيم المجلس الوطني للسلامة والصحة المهنية يأتي امتداداً للدعم الحكومي المتواصل الذي تحظى به منظومة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لتحقيق أهداف رؤية السعودية 2030، وإستراتيجية سوق العمل في مجال السلامة والصحة المهنية، موضحاً أن المملكة نجحت خلال السنوات الماضية في تحقيق العديد من النجاحات والمنجزات في هذا المجال؛ نتيجة للبرامج والمبادرات التي عملت عليها، بالإضافة إلى تحسين وسن التشريعات واللوائح والأنظمة المتعلقة بالسلامة والصحة المهنية على المستوى الوطني.

وأشار المهندس الراجحي إلى إطلاق 22 مبادرة متخصصة في مجال السلامة والصحة المهنية من خلال البرنامج الوطني الإستراتيجي للسلامة والصحة المهنية، مبيناً أن جهود المملكة أسهمت في تحقيق العديد من الإنجازات على المستوى الدولي منها تطبيق بنود اتفاقيات منظمة العمل الدولية، وكذلك تنظيم المؤتمر السعودي الدولي الخامس بالتزامن مع المؤتمر العربي الرابع للسلامة والصحة المهنية 2022م بالتعاون مع منظمة العمل العربية، ومشاركة عدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة وشركات القطاع الخاص الكبرى.