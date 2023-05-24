هدوء حذر بالسودان بسبب الهدنة بعد المناشدات السعودية الأمريكية افتتاح مدرسة ريجيت جرامار البريطانية العريقة في الرياض الرحلة السعودية للفضاء حديث الإذاعة بمدارس تعليم الرياض طيران ناس ستصبح أكبر شركة سفر منخفض التكلفة بالشرق الأوسط الإطاحة بمهربي ومروجي المخدرات في نجران وجازان المحكمة الدستورية بالكويت تؤيد حكمها بإلغاء انتخابات سبتمبر السعودي الفرنسي ينتهي من طرح صكوك بـ 900 مليون دولار إيداع 940 مليون ريال في حسابات مستفيدي سكني لشهر مايو الأحساء وحفر الباطن الأعلى حرارة بـ 43 وأبها الأدنى إعلان جدة أثبت للعالم قدرة السعودية على حلحلة الأزمات
خصصت مدارس الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض مع مطلع هذا الأسبوع الإذاعة الصباحية للحديث عن الرحلة السعودية التاريخية للفضاء وفق توجيه مدير عام التعليم بمنطقة الرياض الدكتور حسن بن محسن خرمي.
واستعرض الطلاب والطالبات في الإذاعة الصباحية تاريخ العرب والمسلمين في علم الفلك، والتاريخ الحديث لاستكشاف الفضاء، وأهم الاختراعات الفضائية، وجهود المملكة في استكشاف الفضاء وبيان أهمية الأقمار الصناعية في حياتنا، إضافة للتعريف بالهيئة السعودية للفضاء والتعريف بالفريق السعودي في الرحلة المتجهة لمحطة الفضاء الدولية والشارة المعتمدة للرحلة، إلى جانب الحديث عن برامج التدريب والمهارات اللازمة للعيش في الفضاء والتجارب الفضائية السعودية ومنها الدماغ والجهاز العصبي والخلايا المناعية والاستمطار، وتجارب تعليمية في بيئة الجاذبية الصغرى.
من جانب آخر يتوافد طلاب وطالبات تعليم الرياض يومياً لزيارة معرض “السعودية نحو الفضاء” والاطلاع على أحدث التجارب العلمية والأبحاث المتعلقة بالفضاء والاستمتاع بمشاهد ملهمة وتجارب متنوعة عن الفضاء وعلومه.