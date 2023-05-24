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تزامناً مع انطلاق رحلة رائدي الفضاء السعوديين

الرحلة السعودية للفضاء حديث الإذاعة بمدارس تعليم الرياض

الأربعاء ٢٤ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١١:٣٧ صباحاً
الرحلة السعودية للفضاء حديث الإذاعة بمدارس تعليم الرياض
المواطن - فريق التحرير

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خصصت مدارس الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض مع مطلع هذا الأسبوع الإذاعة الصباحية للحديث عن الرحلة السعودية التاريخية للفضاء وفق توجيه مدير عام التعليم بمنطقة الرياض الدكتور حسن بن محسن خرمي.

رحلة استكشاف الفضاء

واستعرض الطلاب والطالبات في الإذاعة الصباحية تاريخ العرب والمسلمين في علم الفلك، والتاريخ الحديث لاستكشاف الفضاء، وأهم الاختراعات الفضائية، وجهود المملكة في استكشاف الفضاء وبيان أهمية الأقمار الصناعية في حياتنا، إضافة للتعريف بالهيئة السعودية للفضاء والتعريف بالفريق السعودي في الرحلة المتجهة لمحطة الفضاء الدولية والشارة المعتمدة للرحلة، إلى جانب الحديث عن برامج التدريب والمهارات اللازمة للعيش في الفضاء والتجارب الفضائية السعودية ومنها الدماغ والجهاز العصبي والخلايا المناعية والاستمطار، وتجارب تعليمية في بيئة الجاذبية الصغرى.

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من جانب آخر يتوافد طلاب وطالبات تعليم الرياض يومياً لزيارة  معرض “السعودية ⁧‫نحو الفضاء⁩” والاطلاع على أحدث التجارب العلمية والأبحاث المتعلقة بالفضاء والاستمتاع بمشاهد ملهمة وتجارب متنوعة عن الفضاء وعلومه.

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