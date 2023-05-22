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ضمن أحداث الشوط الأول

الرشيدي يمنح التعاون التقدم ضد الطائي

الإثنين ٢٢ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٢٦ مساءً
الرشيدي يمنح التعاون التقدم ضد الطائي
المواطن - فريق التحرير

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انتهى، منذ قليل، الشوط الأول من مباراة التعاون ضد الطائي، ضمن منافسات الجولة الـ28 من دوري روشن السعودي، بتقدم سكري القصيم بهدف دون رد.

تقدم التعاون ضد الطائي

وانطلقت مواجهة التعاون ضد الطائي المقامة على ملعب سكري القصيم في بريدة بشكل سريع، حيث ضغط سكري القصيم بقوة وأهدر العديد من الفرص.

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ونجح سكري القصيم في هز شباك الفريق الأول لكرة القدم بنادي الطائي عند الدقيقة 28 عن طريق تسديدة من فهد الرشيدي من داخل منطقة الجزاء، لتشتعل المباراة وسط تشجيع كبير من الجماهير.

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نجم التعاون فهد الرشيدي
الرشيدي – المصدر @SPL

واستمرت المحاولات من الفريقين لتسجيل هدف في الدقائق المتبقية، ولكن دون جدوى، لتنتهي أحداث الشوط الأول بتقدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون ضد الطائي بهدف نظيف.

التعاون ضد الطائي
نتيجة الشوط الأول – المصدر @SPL

الفريقان بدوري روشن

وقبل مباراة اليوم، يتواجد سكري القصيم في المركز الخامس بجدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 46 نقطة، فيما يقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الطائي في المركز السابع برصيد 34 نقطة.

الطائي
لاعبو الطائي – المصدر spl

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