الرشيدي يمنح التعاون التقدم ضد الطائي

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انتهى، منذ قليل، الشوط الأول من مباراة التعاون ضد الطائي، ضمن منافسات الجولة الـ28 من دوري روشن السعودي، بتقدم سكري القصيم بهدف دون رد.
وانطلقت مواجهة التعاون ضد الطائي المقامة على ملعب سكري القصيم في بريدة بشكل سريع، حيث ضغط سكري القصيم بقوة وأهدر العديد من الفرص.
ونجح سكري القصيم في هز شباك الفريق الأول لكرة القدم بنادي الطائي عند الدقيقة 28 عن طريق تسديدة من فهد الرشيدي من داخل منطقة الجزاء، لتشتعل المباراة وسط تشجيع كبير من الجماهير.
واستمرت المحاولات من الفريقين لتسجيل هدف في الدقائق المتبقية، ولكن دون جدوى، لتنتهي أحداث الشوط الأول بتقدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون ضد الطائي بهدف نظيف.
وقبل مباراة اليوم، يتواجد سكري القصيم في المركز الخامس بجدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 46 نقطة، فيما يقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الطائي في المركز السابع برصيد 34 نقطة.