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بعد الفوز على فريق العروبة

الرياض ثالث الصاعدين إلى دوري روشن

الثلاثاء ١٦ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١١:١٦ مساءً
الرياض ثالث الصاعدين إلى دوري روشن
المواطن - فريق التحرير

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صعد فريق الرياض إلى بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين، وذلك بعد فوزه على نادي العروبة مساء اليوم الثلاثاء بهدف دون رد ضمن منافسات الجولة الـ32 من بطولة دوري يلو.

الرياض يصعد

وكان الشوط الأول من مباراة الفريقين انتهى بالتعادل السلبي، ثم نجح الرياض في إحراز هدف الفوز والصعود عبر اللاعب نواف الحبشي في الدقيقة الـ80.

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وبعد الفوز، أصبح رصيد الفريق الأحمر 62 نقطة في المركز الثالث ليكون ثالث الصاعدين لـ دوري روشن مع الأهلي والأخدود، أما رصيد نادي العروبة فتجمد عند 37 نقطة في المركز الـ11.

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نادي الرياض

وكان الأهلي صعد إلى دوري روشن، بعد تعادل الفيصلي ونجران بنتيجة 2/ 2 في الجولة الـ27 والمؤجلة بين الفريقين يوم 5 مايو الجاري، بينما صعد الأخدود بعد الفوز على القيصومة، وصعد الفريق الأحمر بعد الفوز على العروبة اليوم.

نادي الرياض

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