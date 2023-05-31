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نسبة السعوديين أقل من 30 عامًا 63%

السعودية الفتية .. العمر المتوسط للسكان 29 عامًا وللمواطنين 25

الأربعاء ٣١ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٢:٣٣ مساءً
السعودية الفتية .. العمر المتوسط للسكان 29 عامًا وللمواطنين 25
المواطن - فريق التحرير

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تتميز المملكة بتركيبتها السكانية الشابة، حيث بلغ العمر المتوسط للسكان 29 عامًا، وبلغ العمر المتوسط للسعوديين 25 عامًا.

وبحسب النتائج الرئيسة لتعداد السعودية 2022م التي أعلنت عنها الهيئة العامة للإحصاء فقد وصلت نسبة السعوديين الذين تقل أعمارهم عن 30 عامًا إلى 63% من إجمالي عدد السعوديين، فيما وصل عدد المساكن في المملكة إلى أكثر من 8 ملايين مسكن، تشكِّل الشقق السكنية ما نسبته 51% منها.

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عدد الأسر السعودية

وفيما يخص تركيبة الأسرة، فقد أوضحت نتائج التعداد أنّ إجمالي عدد الأسر السعودية بلغ 4.2 ملايين أسرة، بمتوسط حجم يعادل 4.8 أفراد للأسرة الواحدة، حيث تقاربت نسبة الذكور السعوديين مع الإناث السعوديات، بينما وصلت نسبة الذكور إلى 50.2% مقارنة ب 49.8% للإناث. فيما كان متوسط حجم أفراد الأسرة غير السعودية 2.7 أفراد للأسرة الواحدة، ووصلت نسبة الذكور إلى 76% من إجمالي غير السعوديين في المملكة.

عدد سكان السعودية

وكان الهيئة أعلنت اليوم أن عدد سكان المملكة العربية السعودية بلغ 32.175.224 نسمة، في تعداد 2022، وأفادت النتائج أن عدد السعوديين بلغ 18.8 مليون نسمة بنسبة 58.4%، بينما بلغ عدد غير السعوديين 13.4 مليون نسمة بنسبة 41.6%، مشيرة إلى أن عدد الذكور بلغ 19.7 مليون نسمة بنسبة 61%، في حين بلغ عدد الإناث 12.5 مليون نسمة بنسبة 39%، ومثَّل عدد السكان في مناطق الرياض، ومكة المكرمة، والمنطقة الشرقية ما نسبته 68% من إجمالي عدد سكان المملكة، كما تُعد الرياض أكبر المدن السعودية من حيث عدد السكان، يليها جدة ومكة المكرمة والمدينة المنورة والدمام.

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