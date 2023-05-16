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الهدف تنويع المصادر التمويلية للمملكة

السعودية تستعد لإصدار صكوك دولية بقيمة 6 مليارات دولار

الثلاثاء ١٦ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٩:٥٠ مساءً
السعودية تستعد لإصدار صكوك دولية بقيمة 6 مليارات دولار
المواطن - واس

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أعلن المركز الوطني لإدارة الدين الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين للإصدار الدولي لصكوك حكومة المملكة بالدولار الأمريكي بقيمة 6 مليارات دولار أمريكي، ضمن برنامج حكومة المملكة الدولي لإصدار الصكوك.

طلبات الاكتتاب

وقد وصل إجمالي حجم طلبات الاكتتاب أكثر من 27 مليار دولار أمريكي، حيث تجاوزت نسبة التغطية 4.5 أضعاف من إجمالي الإصدار الذي بلغ 6 مليارات دولار أمريكي (ما يعادل حوالي 22.50 مليار ريال سعودي) مقسّم على شريحتين، بلغت الشريحة الأولى 3 مليارات دولار أمريكي (ما يعادل حوالي 11.25 مليار ريال) لصكوك مدتها 6 سنوات تستحق في مايو 2029م بنسبة ربح 4.274%، فيما بلغت الشريحة الثانية 3 مليارات دولار أمريكي (ما يعادل حوالي 11.25 مليار ريال) لصكوك مدتها 10 سنوات تستحق في مايو 2033م بنسبة ربح 4.511%.

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حجم الإقبال

يعكس حجم الإقبال من قبل المستثمرين الدوليين على أدوات الدين الحكومية ثقتهم بمتانة الاقتصاد السعودي ومستقبل الفرص الاستثمارية فيه، حيث تجاوز حجم طلبات الاكتتاب قيمة الإصدار من مجموعة واسعة من المستثمرين العالميين ومديري الأصول والمؤسسات المالية.

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تنويع مصادر التمويل

وتعدّ هذه الخطوة ضمن إستراتيجية المركز الوطني لإدارة الدين لتنويع المصادر التمويلية للمملكة وتوسيع قاعدة المستثمرين لغرض تلبية احتياجات المملكة التمويلية من أسواق الدين العالمية بكفاءة وفاعلية، وذلك وفقاً لخطة الاقتراض السنوية المعتمدة بالنظر في إمكانيـة الدخـول في عمليـات تمويليــة إضافيــة بشــكل اســتباقي عبــر القنــوات التمويليــة المتاحــة ســواء محليــاً أو دولياً، وحسب أوضاع السوق وذلك لتعزيز وجود المملكة في أسواق الدين، وإدارة مستحقات أصل الدين للأعوام القادمة، مــع الأخذ بالاعتبار حركة الأسواق وإدارة المخاطر في محفظة الدين الحكومي.

مزدوجة الشريحة

يشار إلى أن هذا الإصدار يمثل أول إصدار لصكوك دولية مزدوجة الشريحة في المملكة العربية السعودية منذ عام 2017م، على نحو مشابه لصفقة مسبقة ناجحة لسندات متعددة الشرائح بقيمة 10 مليارات دولار أمريكي في الأسواق الدولية، نفّذت خلال شهر يناير 2023م.

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