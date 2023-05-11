السعودية تعيش أطول نهار وأقصر ليالي السنة بعد 40 يومًا

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كشف خبير الطقس والفلك الدكتور خالد الزعاق، عن موعد تساوي طول الليل مع النهار.
متى يتساوى طول #الليل مع #النهار؟
التفاصيل في "تقويم" مع خالد الزعاق #نشرة_الرابعة #السعودية@dralzaaq pic.twitter.com/qaiSMcKmFKقد يهمّك أيضاً
— العربية برامج (@AlArabiya_shows) May 11, 2023
وقال الزعاق في فقرته “تقويم” المذاعة على قناة “العربية”، إن الأرض تطوف حول الشمس في رحلة سنوية مقدارها 365 يومًا تقريبًا.
وأضاف الزعاق، أنه بناء على ذلك، فإن مكان وزمان شروق وغروب الشمس يتغير بشكل يومي، فتتعامد الشمس على مدار السرطان عند وصولها إلى أقصى ميل لها ناحية الشمال في أطول يوم بالسنة.
وأشار إلى أن الشمس تتعامد على مدار الجدي عند وصولها إلى أقصى ميل لها ناحية الجنوب في أطول ليلة بالسنة، وبينهما تتعامد على خط الاستواء، وحينها يتساوى طول الليل مع النهار.
ولفت إلى أنه بعد 40 يومًا تتعامد الشمس على مدار السرطان، ومدار السرطان يمر على سلطنة عمان والإمارات والسعودية، وحينذاك ستعيش المملكة أطول نهار وأقصر ليالي السنة.
وتابع أن الشمس الآن وصلت منتصف المسافة بين خط الاستواء ومدار السرطان، وفي أثناء مسيرها تمر على اليمن وجنوب المملكة على شكل تعامد، بمعنى أن ظل الزوال سيختفي على اليمن وعسير وأبها والباحة.