السعودي الفرنسي ينتهي من طرح صكوك بـ 900 مليون دولار

أعلن البنك السعودي الفرنسي، اليوم الأربعاء، عن انتهاء طرحه للصكوك المقومة بالدولار الأمريكي ضمن برنامج إصدار الصكوك ( Trust Certificate Issuance Programme ) الخاص به.

وقال البنك في بيان له على “تداول “، إن قيمة الطرح بلغت 900 مليون دولار، بعدد 4500 صك على أساس الحد الأدنى لفئة العملة وإجمالي حجم الإصدار.

وأضاف أن عائد الصك يبلغ 4.75% في السنة، وتبلغ مدة استحقاق الصك 5 سنوات.

استرداد الصكوك

ويمكن استرداد الصكوك قبل تاريخ الاستحقاق في حالات معينة، كما هو مفصّل في تعميم الطرح الأساسي فيما يتعلق بالصكوك وبرنامج إصدار الصكوك.

وسيتم إدراج الصكوك في سوق الأوراق المالية الدولية في بورصة لندن للأوراق المالية.

ويشار إلى أنه لا يجوز بيع الصكوك إلا وفقًا للائحة (S) من قانون الأوراق المالية الأميركي لعام 1933 المعدّل.