السفير الأمريكي: السعودية أكبر سوق استثمارية لواشنطن بالشرق الأوسط

كشف السفير الأمريكي في السعودية، مايكل راتني، عن حجم الاستثمارات السعودية في الولايات المتحدة، قائلًا إنها تبلغ نحو 100 مليار دولار.

أكبر سوق في الشرق الأوسط

وأوضحت سفارة واشنطن لدى السعودية، في تغريدة على تويتر أن راتني أكد على أن هذه الاستثمارات تعد أكبر سوق للولايات المتحدة في الشرق الأوسط، موجهًا الشكر لمجلس الأعمال السعودي- الأمريكي على شراكته.

وجاء ذلك خلال استضافة السفير الأمريكي في السعودية، مايكل راتني في مأدبة غداء للأعضاء فقط في الرياض، حيث خاطب ممثلي القطاع الخاص الأمريكي والسعودي حول العلاقات التجارية الثنائية.

السفير الأمريكي في المملكة #مايكل_راتني”: يبلغ إجمالي الاستثمارات السعودية في الولايات المتحدة أكثر من 100 مليار دولار، حيث تعد المملكة العربية السعودية أكبر سوق للولايات المتحدة في الشرق الأوسط. نشكر مجلس الأعمال السعودي الأمريكي على شراكته". 🇺🇸🇸🇦 https://t.co/NVs3BJit91 — U.S. Embassy Riyadh (@USAinKSA) May 31, 2023

اقتصاد السعودية

ويُذكر أن اقتصاد السعودية هو من أكبر عشرين اقتصادًا في العالم والأكبر في العالم العربي وفي منطقة الشرق الأوسط، كما أن السعودية عضو دائم وقائد دول أوبك، وعضو دائم في مجموعة دول مجموعة العشرين.

وتمتلك السعودية ثاني أكثر الموارد الطبيعية قيمة في العالم، بقيمة إجمالية تبلغ 35 تريليون دولار، وثاني أكبر احتياطيات نفطية مؤكدة، وهي أكبر مصدر للنفط في العالم، كما أن لديها خامس أكبر احتياطيات مؤكدة من الغاز الطبيعي، وتعتبر قوة عظمى في مجال الطاقة.