Icon

تمديد إغلاق المجال الجوي السوداني لـ 15 يونيو Icon مداهمة تحبط ترويج أكثر من 4 ملايين قرص خاضع للتداول في الرياض Icon وزير الرياضة عن قدوم ميسي وبنزيما للدوري السعودي: انتظروا الإعلان الرسمي Icon موقف إنساني يحول جزائريًّا لبطل في بلجيكا Icon 40 ألف زائر لمهرجان المانجو بصبيا Icon تسجيل يكشف احتفاظ ترامب بوثيقة سرية عن إيران Icon أنمار الحائلي: الأسبوع القادم سأعلن الاستمرار أو مغادرة رئاسة الاتحاد Icon الجزائر تدعّم أسطولها الجوي بـ 7 طائرات إيرباص Icon ميجان وهاري سيتوقفان للأبد عن مهاجمة العائلة المالكة Icon ترتيب دوري روشن بعد ختام الموسم Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
بقيمة تصل إلى 100 مليار دولار

السفير الأمريكي: السعودية أكبر سوق استثمارية لواشنطن بالشرق الأوسط

الأربعاء ٣١ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٧:٣٢ مساءً
السفير الأمريكي: السعودية أكبر سوق استثمارية لواشنطن بالشرق الأوسط
المواطن - ترجمة: منة الله أشرف

مواضيع ذات علاقة

كشف السفير الأمريكي في السعودية، مايكل راتني، عن حجم الاستثمارات السعودية في الولايات المتحدة، قائلًا إنها تبلغ نحو 100 مليار دولار.

أكبر سوق في الشرق الأوسط

وأوضحت سفارة واشنطن لدى السعودية، في تغريدة على تويتر أن راتني أكد على أن هذه الاستثمارات تعد أكبر سوق للولايات المتحدة في الشرق الأوسط، موجهًا الشكر لمجلس الأعمال السعودي- الأمريكي على شراكته.

قد يهمّك أيضاً
تعليق الدراسة الحضورية في القريات اليوم

تعليق الدراسة الحضورية في القريات اليوم

الدفاع المدني يحذر من الأمطار والسيول حتى الثلاثاء المقبل

الدفاع المدني يحذر من الأمطار والسيول حتى الثلاثاء المقبل

السفير الأمريكي السعودية أكبر سوق استثمارية لواشنطن بالشرق الأوسط

وجاء ذلك خلال استضافة السفير الأمريكي في السعودية، مايكل راتني في مأدبة غداء للأعضاء فقط في الرياض، حيث خاطب ممثلي القطاع الخاص الأمريكي والسعودي حول العلاقات التجارية الثنائية.

اقتصاد السعودية

ويُذكر أن اقتصاد السعودية هو من أكبر عشرين اقتصادًا في العالم والأكبر في العالم العربي وفي منطقة الشرق الأوسط، كما أن السعودية عضو دائم وقائد دول أوبك، وعضو دائم في مجموعة دول مجموعة العشرين.

وتمتلك السعودية ثاني أكثر الموارد الطبيعية قيمة في العالم، بقيمة إجمالية تبلغ 35 تريليون دولار، وثاني أكبر احتياطيات نفطية مؤكدة، وهي أكبر مصدر للنفط في العالم، كما أن لديها خامس أكبر احتياطيات مؤكدة من الغاز الطبيعي، وتعتبر قوة عظمى في مجال الطاقة.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الشباب يبحث عن الفوز السابع ضد الفرق السورية
آخر الاخبار

الشباب يبحث عن الفوز السابع ضد الفرق...

آخر الاخبار
بحضور 50 ألف متفرج .. الاتحاد يُبدع في الجوهرة ويحافظ على صدارته
الرياضة

بحضور 50 ألف متفرج .. الاتحاد يُبدع...

الرياضة
وظائف شاغرة لدى شركة هاليبورتون
وظائف

وظائف شاغرة لدى شركة هاليبورتون

وظائف
وظائف إدارية شاغرة في الخزف السعودي
وظائف

وظائف إدارية شاغرة في الخزف السعودي

وظائف
النصر يخطف صدارة الأقوى هجوميًا
آخر الاخبار

النصر يخطف صدارة الأقوى هجوميًا

آخر الاخبار
أمطار ورياح تثير الأتربة والغبار وتدني الرؤية على 9 مناطق
السعودية اليوم

أمطار ورياح تثير الأتربة والغبار وتدني الرؤية...

السعودية اليوم
الأحساء تسجل أعلى درجة حرارة اليوم بـ 40 مئوية
السعودية اليوم

الأحساء تسجل أعلى درجة حرارة اليوم بـ...

السعودية اليوم
شرطان لـ النصر لضمان التأهل إلى دوري أبطال آسيا
الرياضة

شرطان لـ النصر لضمان التأهل إلى دوري...

الرياضة