السفير الأمريكي: السعودية أكبر سوق استثمارية لواشنطن بالشرق الأوسط

كشف السفير الأمريكي في السعودية، مايكل راتني، عن حجم الاستثمارات السعودية في الولايات المتحدة، قائلًا إنها تبلغ نحو 100 مليار دولار.

وأوضحت سفارة واشنطن لدى السعودية، في تغريدة على تويتر أن راتني أكد على أن هذه الاستثمارات تعد أكبر سوق للولايات المتحدة في الشرق الأوسط، موجهًا الشكر لمجلس الأعمال السعودي- الأمريكي على شراكته.

وجاء ذلك خلال استضافة السفير الأمريكي في السعودية، مايكل راتني في مأدبة غداء للأعضاء فقط في الرياض، حيث خاطب ممثلي القطاع الخاص الأمريكي والسعودي حول العلاقات التجارية الثنائية.

ويُذكر أن اقتصاد السعودية هو من أكبر عشرين اقتصادًا في العالم والأكبر في العالم العربي وفي منطقة الشرق الأوسط، كما أن السعودية عضو دائم وقائد دول أوبك، وعضو دائم في مجموعة دول مجموعة العشرين.

وتمتلك السعودية ثاني أكثر الموارد الطبيعية قيمة في العالم، بقيمة إجمالية تبلغ 35 تريليون دولار، وثاني أكبر احتياطيات نفطية مؤكدة، وهي أكبر مصدر للنفط في العالم، كما أن لديها خامس أكبر احتياطيات مؤكدة من الغاز الطبيعي، وتعتبر قوة عظمى في مجال الطاقة.

We were pleased to host The Honorable Michael J. Ratney, U.S. Ambassador to Saudi Arabia, at our member-only luncheon in Riyadh, where he addressed U.S. and Saudi private sector representatives on bilateral commercial relations. pic.twitter.com/fiOvo9ZSi1

